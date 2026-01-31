Sorsdöntő figyelmeztetés hangzott el: ebbe minden magyar bele fog gebedni! (VIDEÓ)

Adnak segélyeket ennek-annak, de olyan rendszer, hogy az egész lakosság részére olcsóbban biztosítják a rezsit, mint a világpiaci ár, csak Magyarországon van.

Két-három másik miniszterelnökkel együtt harcolunk azon brüsszeli illúzió ellen, hogy az európaiaknak nem kerül pénzébe majd az ukrajnai háború az oroszok által fizetendő jóvátétel és a „hadizsákmány” miatt – hangsúlyozta Orbán Viktor. Megjegyezte: ezt az illúziót Európában – ha fogyatkozó arányban is, de sokan – elhiszik, ám sziszifuszi munkát igényel ez a küzdelem.

Párhuzamot vonva az ukrajnai háború és a migráció között arról beszélt, egyikbe sem lehet „kicsit belelépni”, mert mindkét úton lehetetlenség megfordulni. Nagyon sok a hasonlóság a két ügy között, és abban is, hogy ki vette komolyan – fogalmazott, majd arról beszélt, hogy a bevándorlás miatt milyen mértékben változott meg Nyugat-Európa képe.

Itt olyan dolgok készülődnek a Tisza programja alapján, amikbe bele fog gebedni ez az ország

– jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy a választás mellett a háború és a béke csatáját is meg fogják nyerni.