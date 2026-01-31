Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés háború hatvan orbán viktor

Sorsdöntő figyelmeztetés hangzott el: ebbe minden magyar bele fog gebedni! (VIDEÓ)

2026. január 31. 19:35

Nem engedhetjük meg, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék – jelentette ki Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök szerint Brüsszel háborúpárti politikája veszélyezteti a rezsicsökkentést, míg csak a Fidesz képes kimaradni a konfliktusból és megvédeni a családokat.

2026. január 31. 19:35
null

Nem engedhetjük meg, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába - jelentette ki Orbán Viktor Hatvanban, a háborúellenes gyűlésen. A kormányfő azt mondta: az európaiak eldöntötték, hogy ők a háborút támogatják, és ehhez mindent megadnak az ukránoknak. Orbán Viktor hozzátette: a Fidesz kívül tudja tartani Magyarországot a háborún, a Tisza párt azonban nem tud és nem is akar nemet mondani Brüsszelnek. 

Megjegyezte: több százezer család keresi a kenyerét az autóiparban, amely érezhetően lejtmenetben van, és ennek oka a ciklikusság mellett az, hogy az elektromobilitásra való átállás területén Brüsszel „mindent elrontott, amit elronthatott”. Szerintem az autóiparban dolgozóknak nem kell aggódniuk – jelentette ki a miniszterelnök, azt hangsúlyozva, az ágazatnak van jövője, az itt működő nagy konszerneken belül pedig a magyarországi telephelyek a legsikeresebbek, így megszorítás esetén nem azokat zárják be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Példaként hozta fel, hogy a BMW Debrecenben csak elektromos autókat gyárt, az idén készülő kocsik előre el vannak adva, jó hírei vannak más gyárakból is, majd hozzátette, egy régi magyar márka, a Rába nemsokára a Tatrával közösen kezd teherautógyártásba.

A kormányfő úgy fogalmazott: a Tisza a Shellből, a londoni lobbistákból meg az Erste Bank éléről „ide ernyőztetett” miniszterekkel „a büdös életben nem fog tudni” – még ha akarna sem, de nem is akar – nemet mondani Brüsszelnek, nem tud nemet mondani a háborúra. Csak mi tudunk, mert Magyarországon a Fidesz a biztos választás – jelentette ki Orbán Viktor.

Brüsszelben nincs rezsicsökkentés

A miniszterelnök kifejtette: 

a brüsszeli gazdasági rendszerben nincs rezsicsökkentés, azt nem ismerik Nyugat-Európában. 

Adnak segélyeket ennek-annak, de olyan rendszer, hogy az egész lakosság részére olcsóbban biztosítják a rezsit, mint a világpiaci ár, csak Magyarországon van.

Két-három másik miniszterelnökkel együtt harcolunk azon brüsszeli illúzió ellen, hogy az európaiaknak nem kerül pénzébe majd az ukrajnai háború az oroszok által fizetendő jóvátétel és a „hadizsákmány” miatt – hangsúlyozta Orbán Viktor. Megjegyezte: ezt az illúziót Európában – ha fogyatkozó arányban is, de sokan – elhiszik, ám sziszifuszi munkát igényel ez a küzdelem.

Párhuzamot vonva az ukrajnai háború és a migráció között arról beszélt, egyikbe sem lehet „kicsit belelépni”, mert mindkét úton lehetetlenség megfordulni. Nagyon sok a hasonlóság a két ügy között, és abban is, hogy ki vette komolyan – fogalmazott, majd arról beszélt, hogy a bevándorlás miatt milyen mértékben változott meg Nyugat-Európa képe.

Itt olyan dolgok készülődnek a Tisza programja alapján, amikbe bele fog gebedni ez az ország

– jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy a választás mellett a háború és a béke csatáját is meg fogják nyerni.

A jobboldal stratégiai célja, hogy a békés magyar jövőt építse, ne az ukrán háborút finanszírozza - írta közösségi oldalán a hatvani háborúellenes gyűlésre reagálva az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó Miklós úgy fogalmazott: meg kell védeni a rezsicsökkentést, ki kell maradni a háborúból, és távol kell tartani azokat a kormányzástól, akik idegen érdekekért cserébe feláldoznák a magyar családok biztonságát. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 31. 21:00
Szopóágon a szekta, vergődnek csak!
Válasz erre
0
0
basti64
2026. január 31. 20:46
Istentelen nagy zakó lesz eftársak!!! 4/5 a FIDESZ-nek! Pöcspoloskapondró meg maradhat Dubajban a bajban!
Válasz erre
3
0
Ergit
2026. január 31. 20:45
Tényleg belegebed az ország és persze a családok, ha a ti-sza csürhe nyerne!!! Ezért kell most mindenkinek szavaznia, aki nem a ti-sza-ra és nem a DK-ra akar szavazna, mert az a cél, hogy minél kevesebb ti-sza jelölt jusson be a Parlamentbe, mert ott is csak balhézni fognak, sípolni, kiabálni....
Válasz erre
3
0
bekeev-2025
2026. január 31. 20:37
Ti belegebedtek, én meg a határon túlról röhögök a szánalmas fajtátokon. 🤣🤣🤣
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!