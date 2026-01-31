Sorsdöntő figyelmeztetés hangzott el: ebbe minden magyar bele fog gebedni! (VIDEÓ)

Kiderült a magyar jobboldal legfőbb stratégiai célja!
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője értékelte a hatvani háborúellenes gyűlést.
Nem engedhetjük meg, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék – jelentette ki Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök szerint Brüsszel háborúpárti politikája veszélyezteti a rezsicsökkentést, míg csak a Fidesz képes kimaradni a konfliktusból és megvédeni a családokat.
Nem engedhetjük meg, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába - jelentette ki Orbán Viktor Hatvanban, a háborúellenes gyűlésen. A kormányfő azt mondta: az európaiak eldöntötték, hogy ők a háborút támogatják, és ehhez mindent megadnak az ukránoknak. Orbán Viktor hozzátette: a Fidesz kívül tudja tartani Magyarországot a háborún, a Tisza párt azonban nem tud és nem is akar nemet mondani Brüsszelnek.
Megjegyezte: több százezer család keresi a kenyerét az autóiparban, amely érezhetően lejtmenetben van, és ennek oka a ciklikusság mellett az, hogy az elektromobilitásra való átállás területén Brüsszel „mindent elrontott, amit elronthatott”. Szerintem az autóiparban dolgozóknak nem kell aggódniuk – jelentette ki a miniszterelnök, azt hangsúlyozva, az ágazatnak van jövője, az itt működő nagy konszerneken belül pedig a magyarországi telephelyek a legsikeresebbek, így megszorítás esetén nem azokat zárják be.
Példaként hozta fel, hogy a BMW Debrecenben csak elektromos autókat gyárt, az idén készülő kocsik előre el vannak adva, jó hírei vannak más gyárakból is, majd hozzátette, egy régi magyar márka, a Rába nemsokára a Tatrával közösen kezd teherautógyártásba.
A kormányfő úgy fogalmazott: a Tisza a Shellből, a londoni lobbistákból meg az Erste Bank éléről „ide ernyőztetett” miniszterekkel „a büdös életben nem fog tudni” – még ha akarna sem, de nem is akar – nemet mondani Brüsszelnek, nem tud nemet mondani a háborúra. Csak mi tudunk, mert Magyarországon a Fidesz a biztos választás – jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök kifejtette:
a brüsszeli gazdasági rendszerben nincs rezsicsökkentés, azt nem ismerik Nyugat-Európában.
Adnak segélyeket ennek-annak, de olyan rendszer, hogy az egész lakosság részére olcsóbban biztosítják a rezsit, mint a világpiaci ár, csak Magyarországon van.
Két-három másik miniszterelnökkel együtt harcolunk azon brüsszeli illúzió ellen, hogy az európaiaknak nem kerül pénzébe majd az ukrajnai háború az oroszok által fizetendő jóvátétel és a „hadizsákmány” miatt – hangsúlyozta Orbán Viktor. Megjegyezte: ezt az illúziót Európában – ha fogyatkozó arányban is, de sokan – elhiszik, ám sziszifuszi munkát igényel ez a küzdelem.
Párhuzamot vonva az ukrajnai háború és a migráció között arról beszélt, egyikbe sem lehet „kicsit belelépni”, mert mindkét úton lehetetlenség megfordulni. Nagyon sok a hasonlóság a két ügy között, és abban is, hogy ki vette komolyan – fogalmazott, majd arról beszélt, hogy a bevándorlás miatt milyen mértékben változott meg Nyugat-Európa képe.
Itt olyan dolgok készülődnek a Tisza programja alapján, amikbe bele fog gebedni ez az ország
– jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy a választás mellett a háború és a béke csatáját is meg fogják nyerni.
A jobboldal stratégiai célja, hogy a békés magyar jövőt építse, ne az ukrán háborút finanszírozza - írta közösségi oldalán a hatvani háborúellenes gyűlésre reagálva az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó Miklós úgy fogalmazott: meg kell védeni a rezsicsökkentést, ki kell maradni a háborúból, és távol kell tartani azokat a kormányzástól, akik idegen érdekekért cserébe feláldoznák a magyar családok biztonságát.
Ezt is ajánljuk a témában
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője értékelte a hatvani háborúellenes gyűlést.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha nincs olcsó orosz energia, nincs rezsicsökkentés.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala