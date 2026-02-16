Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Egyre nagyobb a feszültség az országban.
Könnygázzal felszerelkezett felbőszült tömeg támadt ukrán toborzótisztekre Odesszában, a katonák olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy kórházba kellett őket szállítani. Az elmúlt években folyamatosan éleződik az ellentét a civilek és a toborzók között, olyannyira, hogy a 272 elkövetett támadás során négy katona is elhunyt szolgálatteljesítés közben.
Ezúttal az odesszai toborzóközpont (TCK) munkatársai szorultak ellátásra, miután vasárnap igazoltatás közben támadt rájuk egy civilekből álló csoport – írta a Kárpáthír.
A csoport tagjai ellenőrzés közben könnygázt és fizikai erőt is alkalmaztak a katonákkal szemben”
– közölte a hivatal.
A támadás következtében a katonák szemsérüléseket és kémiai égési sebeket szenvedtek, a parancsnokság súlyos bűncselekménynek minősítette az esetet, és a legszigorúbb büntetést kérte az elkövetőkre – tették hozzá.
Fotó: Sergei Supinsky/AFP