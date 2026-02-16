Ft
támadás katona ukrajna

Brutális állapotok: nem válogatottak az eszközökben a feldühödött civilek – ukrán katonákra támadtak

2026. február 16. 16:19

Egyre nagyobb a feszültség az országban.

2026. február 16. 16:19
null

Könnygázzal felszerelkezett felbőszült tömeg támadt ukrán toborzótisztekre Odesszában, a katonák olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy kórházba kellett őket szállítani. Az elmúlt években folyamatosan éleződik az ellentét a civilek és a toborzók között, olyannyira, hogy a 272 elkövetett támadás során négy katona is elhunyt szolgálatteljesítés közben.

Ezúttal az odesszai toborzóközpont (TCK) munkatársai szorultak ellátásra, miután vasárnap igazoltatás közben támadt rájuk egy civilekből álló csoport – írta a Kárpáthír.

A csoport tagjai ellenőrzés közben könnygázt és fizikai erőt is alkalmaztak a katonákkal szemben”

– közölte a hivatal.

A támadás következtében a katonák szemsérüléseket és kémiai égési sebeket szenvedtek, a parancsnokság súlyos bűncselekménynek minősítette az esetet, és a legszigorúbb büntetést kérte az elkövetőkre – tették hozzá.

Fotó: Sergei Supinsky/AFP

 

billysparks
2026. február 16. 18:40
A háború után menekülhetnek majd a TCK-sok, nem lesz maradásuk, mert úgy járnak majd, mint az ávosok ( liberálisok) 56 után.
titi77
2026. február 16. 18:15
kb. 2-3 hónapja meg az uki állampolgárok ünnepelték ru.-t mert felrobbantották az ember vadász irodát szumiban!!!
tapir32
2026. február 16. 18:12
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
tapir32
2026. február 16. 17:56
Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 8 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Több mint 250 000-en dezertáltak. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! A háborút Zselenszkij és bandája, EU-s támogatói, valamint Putyin tartja fenn.
