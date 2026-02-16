Könnygázzal felszerelkezett felbőszült tömeg támadt ukrán toborzótisztekre Odesszában, a katonák olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy kórházba kellett őket szállítani. Az elmúlt években folyamatosan éleződik az ellentét a civilek és a toborzók között, olyannyira, hogy a 272 elkövetett támadás során négy katona is elhunyt szolgálatteljesítés közben.

Ezúttal az odesszai toborzóközpont (TCK) munkatársai szorultak ellátásra, miután vasárnap igazoltatás közben támadt rájuk egy civilekből álló csoport – írta a Kárpáthír.