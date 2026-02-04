Borzasztó tragédia: felesége holtteste mellett sírt a férfi, amikor egy drón őt is megölte

Újabb tragikus civil áldozatokat követelt az orosz–ukrán háború. Január 27-én a Szumi térségében fekvő Hrabovszke településen egy ukrán házaspár, Valerij és Valentyina Klocskov vesztette életét, amikor orosz drónok támadták meg őket.

A pár 33 év házasság után, a háború ellenére sem hagyta el azonnal otthonát, inkább a bujkálást választotta. „Tudomásom szerint a nagynéném megbetegedett, és orvosi segítséget akartak neki szerezni, ezért bújtak elő a rejtekhelyükről. De az is lehet, hogy már nem bírtak tovább így élni, és inkább kockáztattak” – nyilatkozta a pár unokaöccse, Olekszandr Klocskov.