Borzasztó tragédia: felesége holtteste mellett sírt a férfi, amikor egy drón őt is megölte

Újabb tragikus civil áldozatokat követelt az orosz–ukrán háború. Január 27-én a Szumi térségében fekvő Hrabovszke településen egy ukrán házaspár, Valerij és Valentyina Klocskov vesztette életét, amikor orosz drónok támadták meg őket.
A pár 33 év házasság után, a háború ellenére sem hagyta el azonnal otthonát, inkább a bujkálást választotta. „Tudomásom szerint a nagynéném megbetegedett, és orvosi segítséget akartak neki szerezni, ezért bújtak elő a rejtekhelyükről. De az is lehet, hogy már nem bírtak tovább így élni, és inkább kockáztattak” – nyilatkozta a pár unokaöccse, Olekszandr Klocskov.
Menekülés közben a 52 éves Valentyinát eltalálta egy drón, és sebesült feleségét Valerij kénytelen volt szánkóra tenni, miközben lélekszakadva futott az őket megmenteni próbáló ukrán katonák felé. A New York Post a The Times nyomán számolt be róla, hogy a férj nem jutott messzire: egy újabb drón telibe találta a sebesültet, a harci eszköz darabokra tépte Valentyina testét, aki azonnal meghalt. Valerij ezt követően térdre rogyott felesége holtteste mellett, és zokogásban tört ki, derül ki az ukrán hadsereg által megosztott felvételekből. Egy harmadik drón ezután azonnal végzett a férfival, így a házaspár holtteste a hóban maradt.
A család tagjai összetörtek a tragédia hírére. Valentyina nővére, Okszana Zima a The Timesnak elmondta: „Kedves és gyengéd emberek voltak, egyszerű életet éltek, és nagyon szerették egymást. A gondolat, hogy a nővérem szétszóródva hever a hóban, és nem lehet őt eltemetni, elviselhetetlen” – mondta.
