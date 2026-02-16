A német szakértő leárulózta Trumpot, amiért Amerika az oroszokkal tárgyal

Nagy bajban van Zelenszkij: megállapodott Trump és Putyin
Az oroszok legalábbis már megegyezésről beszélnek.
Az fáj neki, hogy Európát kihagyják a béketárgyalás is folyamat újabb fordulójából.
A Die Welt tudósítása alapján a következő napokban Genfben ülhetnek egy asztalhoz az ukrán, amerikai és orosz szereplők egy amerikai közvetítésű egyeztetésen. A kijevi delegációt a lap szerint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács elnöke vezeti. Moszkva oldaláról Vlagyimir Putyin tanácsadója, Vlagyimir Medinszkij tér vissza delegációvezetőként, ő irányította az orosz csapatot a 2022 márciusi, isztambuli közvetlen tárgyalásokon is.
A Die Welt idézte Joachim Krause német politológust, aki „nagyon pesszimistán” beszélt egy tárgyalásos rendezés esélyéről. Krause nemcsak az orosz retorikát bírálta – amely szerinte „bunkó módon” támadja Brüsszelt –, hanem az amerikai kormányt is:
Trump határidőket szab, már nem is tudom, hányadjára. Ezt én nem venném túl komolyan. De ez így egyszerűen nem működik, és szerintem
valódi árulás a szövetségen belül, hogy Trump az oroszokkal tárgyal Ukrajnáról anélkül, hogy az európaiakat bevonná.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az oroszok legalábbis már megegyezésről beszélnek.
Krause szerint Washington ráadásul nyomást gyakorolhat az ukránokra azzal kapcsolatban, hogy vonuljanak vissza Donyeck megyéből, és ezzel szerinte Trump már a jövőbe „kódolja a következő háborút”.
A politológus úgy látja: Trump minél gyorsabban le akarja zárni a konfliktust, hogy utána Oroszországgal üzletelhessen, ez pedig szerinte „tarthatatlan álláspont”.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben kifejezetten óvott a túl engedékeny megközelítéstől. Az ukrán elnök az X-en azt írta:
Putyint nem lehet csókokkal vagy virágokkal megállítani. (...) Mindenkinek azt tanácsolom: meg se próbálják ezt Putyinnal.”
Zelenszkij az orosz veszteségekről is írt: állítása szerint Moszkva „havonta 35 ezer embert veszít”, és hozzátette: „nem vagyok biztos benne, hogy erről Putyin tud”.
Eközben Moszkva újra elővette azt az elképzelést, hogy Ukrajnában az ENSZ égisze alatt nemzetközi átmeneti igazgatást kellene bevezetni, ami – az orosz érvelés szerint – lehetővé tenné választások megtartását és „cselekvőképes” kormány felállítását. A lap ugyanakkor azt is hangsúlyozza:
A tudósítás Zelenszkijnek a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián elhangzott, Orbán Viktornak címezett kijelentéseire is kitért. Ezekkel kapcsolatban idézte a magyar miniszterelnök X-bejegyzését, amelyben megállapította, hogy
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most már közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök díjat kapott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon.
Orbán Viktor hozzátette:
Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe.”
A Die Welt a humanitárius katasztrófa közeledésére is figyelmeztetett: az ENSZ-hez kötődő Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslése szerint az ukrán infrastruktúrát érő orosz támadások miatt
a következő hónapokban mintegy 325 ezer, már hazatért ukrán kényszerülhet ismét menekülésre, és sokan újra a külföldre távozást fontolgatják.
***
Fotó: SAUL LOEB / AFP