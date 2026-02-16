A német szakértő leárulózta Trumpot, amiért Amerika az oroszokkal tárgyal

A Die Welt tudósítása alapján a következő napokban Genfben ülhetnek egy asztalhoz az ukrán, amerikai és orosz szereplők egy amerikai közvetítésű egyeztetésen. A kijevi delegációt a lap szerint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács elnöke vezeti. Moszkva oldaláról Vlagyimir Putyin tanácsadója, Vlagyimir Medinszkij tér vissza delegációvezetőként, ő irányította az orosz csapatot a 2022 márciusi, isztambuli közvetlen tárgyalásokon is.

„Valódi árulás az szövetségen belül”

A Die Welt idézte Joachim Krause német politológust, aki „nagyon pesszimistán” beszélt egy tárgyalásos rendezés esélyéről. Krause nemcsak az orosz retorikát bírálta – amely szerinte „bunkó módon” támadja Brüsszelt –, hanem az amerikai kormányt is: