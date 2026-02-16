Ft
béke ENSZ Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Egyesült Államok

A német szakértő leárulózta Trumpot, amiért Amerika az oroszokkal tárgyal

2026. február 16. 16:49

Az fáj neki, hogy Európát kihagyják a béketárgyalás is folyamat újabb fordulójából.

2026. február 16. 16:49
null

A Die Welt tudósítása alapján a következő napokban Genfben ülhetnek egy asztalhoz az ukrán, amerikai és orosz szereplők egy amerikai közvetítésű egyeztetésen. A kijevi delegációt a lap szerint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács elnöke vezeti. Moszkva oldaláról Vlagyimir Putyin tanácsadója, Vlagyimir Medinszkij tér vissza delegációvezetőként, ő irányította az orosz csapatot a 2022 márciusi, isztambuli közvetlen tárgyalásokon is.

„Valódi árulás az szövetségen belül”

A Die Welt idézte Joachim Krause német politológust, aki „nagyon pesszimistán” beszélt egy tárgyalásos rendezés esélyéről. Krause nemcsak az orosz retorikát bírálta – amely szerinte „bunkó módon” támadja Brüsszelt –, hanem az amerikai kormányt is:

Trump határidőket szab, már nem is tudom, hányadjára. Ezt én nem venném túl komolyan. De ez így egyszerűen nem működik, és szerintem

valódi árulás a szövetségen belül, hogy Trump az oroszokkal tárgyal Ukrajnáról anélkül, hogy az európaiakat bevonná.”

Krause szerint Washington ráadásul nyomást gyakorolhat az ukránokra azzal kapcsolatban, hogy vonuljanak vissza Donyeck megyéből, és ezzel szerinte Trump már a jövőbe „kódolja a következő háborút”.

A politológus úgy látja: Trump minél gyorsabban le akarja zárni a konfliktust, hogy utána Oroszországgal üzletelhessen, ez pedig szerinte „tarthatatlan álláspont”.

Putyint „nem lehet csókokkal megállítani”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben kifejezetten óvott a túl engedékeny megközelítéstől. Az ukrán elnök az X-en azt írta:

Putyint nem lehet csókokkal vagy virágokkal megállítani. (...) Mindenkinek azt tanácsolom: meg se próbálják ezt Putyinnal.”

Zelenszkij az orosz veszteségekről is írt: állítása szerint Moszkva „havonta 35 ezer embert veszít”, és hozzátette: „nem vagyok biztos benne, hogy erről Putyin tud”.

Moszkva ismét az ENSZ-vonalon gondolkozik

Eközben Moszkva újra elővette azt az elképzelést, hogy Ukrajnában az ENSZ égisze alatt nemzetközi átmeneti igazgatást kellene bevezetni, ami – az orosz érvelés szerint – lehetővé tenné választások megtartását és „cselekvőképes” kormány felállítását. A lap ugyanakkor azt is hangsúlyozza:

  • ez illeszkedik abba az orosz törekvésbe, amely Ukrajnát működésképtelen államként,
  • Zelenszkijt pedig illegitim vezetőként igyekszik beállítani,
  • miközben az ukrán állami intézmények továbbra is működnének.

A tudósítás Zelenszkijnek a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián elhangzott, Orbán Viktornak címezett kijelentéseire is kitért. Ezekkel kapcsolatban idézte a magyar miniszterelnök X-bejegyzését, amelyben megállapította, hogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most már közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben.

Orbán Viktor hozzátette:

Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe.”

Újabb ukrán menekülthullám fenyeget

A Die Welt a humanitárius katasztrófa közeledésére is figyelmeztetett: az ENSZ-hez kötődő Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslése szerint az ukrán infrastruktúrát érő orosz támadások miatt

a következő hónapokban mintegy 325 ezer, már hazatért ukrán kényszerülhet ismét menekülésre, és sokan újra a külföldre távozást fontolgatják.

***

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

