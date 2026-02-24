A háború, amely átrajzolta Európát: Mit veszített Magyarország négy év alatt?

„Késre a magyarokat”: ismét meggyalázták Kárpátalján a honfoglalási emlékművet
A Vereckei-hágón nem ez az első eset.
Négy éve támadta meg Oroszország Ukrajnát. Magyarország kimaradt a háborúból, de nem annak következményeiből.
2022. február 24-én a kormány reflexe egyszerű volt: kimaradni aháborúból és annak negatív hatásaiból, amennyire csak lehet. Nem küldünk fegyvert, nem engedünk át „halálos” fegyverszállítmányt a területünkön, nem küldünk katonát, és közben megpróbáljuk megóvni a gazdaságot az energiaár-sokktól. A konfliktus következményei messze túlmutatnak Ukrajnán. Négy évvel az orosz–ukrán háború kitörése után egyre világosabb: a vérontás nemcsak a frontvonalakat, hanem Európa politikai és gazdasági térképét is átrajzolta. Ugyan katonailag kimaradtunk a pusztításból, ám geopolitikai, gazdasági és diplomáciai értelemben egy új korszakba léptünk.
A háború egyik legmélyebb strukturális következménye az energiaellátás átalakulása: az uniós stratégia az orosz energiahordozókról való leválást célozza, hazánk számára ez kényszerpálya. A Barátság olajvezetéken január 27-e óta áll a szállítás, és a magyar kormány emiatt az EU 20. szankciós csomagját is blokkolta, sőt az Ukrajnát segítő 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot is az olajvita feltételéhez köti.
Az Európai Unió jogilag kötelezővé tette az orosz fosszilis energiahordozókról való leválást, amelynek értelmében 2027 végéig teljesen megszűnik az orosz gáz és olaj importja a tagállamokban.
A brüsszeli érvelés szerint az intézkedés célja, hogy Moszkva ne használhassa fegyverként az energiaszállításokat, és csökkenjen Európa stratégiai kiszolgáltatottsága. Magyarország azonban más helyzetben van, mint a legtöbb nyugat-európai állam.
Az infrastruktúra, a finomítói technológia és a hosszú távú szerződések miatt a leválás költséges és politikailag érzékeny.
A 2026-ban elfogadott uniós szabályozás mégis kötelezővé teszi az átállást, és szankciókat helyez kilátásba azokkal szemben, akik megszegik. Az energia így nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdéssé vált.
Magyarország a háború kezdete óta következetesen elutasította a fegyverszállításokat Ukrajnának saját területén keresztül. Bár a NATO-tagállamok többsége aktívan támogatja Kijevet, Budapest a konfliktus eszkalációjától tartva a kimaradás politikáját választotta.
Ez a döntés belpolitikai stabilitást hozott, de külpolitikai feszültséget generált:
az EU és a NATO több alkalommal is nyomást gyakorolt Magyarországra, hogy igazodjon a közös állásponthoz.
A magyar kormány azonban azzal érvelt: a fegyverszállítások növelik a háború időtartamát és a regionális kockázatokat.
A két ország kapcsolata már a háború előtt is feszült volt a kisebbségi nyelvtörvények és oktatási reformok miatt. A konfliktus azonban új dimenziót adott a vitáknak. A diplomáciai párbeszéd többször megszakadt, és 2025-ben a kisebbségi jogokról szóló tárgyalások is elakadtak.
Magyarország számára a legfontosabb a regionális stabilitás és a kárpátaljai magyarok helyzete.
Az Ukrajnában élő magyar közösség helyzete a háború egyik legérzékenyebb pontja. A háborús mozgósítás, a gazdasági nehézségek és a nyelvpolitikai viták egyaránt növelték a bizonytalanságot. A politikai konfliktusok növelhetik a helyi közösségek sérülékenységét, különösen egy elhúzódó háború idején.
A Velencei Bizottság 2023 júniusában véleményt adott Ukrajna kisebbségi törvényéről, és több ponton módosításokat, finomhangolást javasolt, különösen a nyelvi jogok és az oktatás terén.
Ugyanazon év decemberében Kijev módosításokat fogadott el több kapcsolódó jogszabályban, részben a Velencei Bizottság és az EU elvárásai miatt. Ukrajna a decemberi jogszabály-módosításokkal több, Budapest által kért nyelvi jogot visszaállított, de Magyarország továbbra sem tartotta megoldottnak a kérdést.
Hazánk az elmúlt négy évben folyamatos politikai nyomás alatt állt: az EU az egységes szankciós politika és az ukrán támogatás miatt, a NATO pedig a szövetségi kohézió fenntartása érdekében próbálta egységesebb álláspontra bírni Budapestet. A kormány nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, mert az közvetlen konfrontációhoz vezethetne Oroszországgal.
A konfliktus Európát átrajzolta. Magyarország veszített a külpolitikai mozgásteréből, mert az energiafüggőségből nem lehet egyszerre olcsón, gyorsan és konfliktus nélkül kiszállni, miközben az EU most törvénybe írja a leválást. Veszített bizalmat a szövetségi térben, mert a fegyverszállítások és az EU-s katonai finanszírozás körüli vitákban következetes álláspontot képviselt. Végül elveszítette a minimális jószomszédi viszonyt Ukrajnával, mert a kisebbségi jogi vita és a háborús államépítés logikája nehezen összeegyeztethető, a kárpátaljai magyarok pedig közben egyre kiszolgáltatottabbak.
Nyitókép: Michael Sorrow / AFP