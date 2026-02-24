A háború, amely átrajzolta Európát: Mit veszített Magyarország négy év alatt?

2022. február 24-én a kormány reflexe egyszerű volt: kimaradni aháborúból és annak negatív hatásaiból, amennyire csak lehet. Nem küldünk fegyvert, nem engedünk át „halálos” fegyverszállítmányt a területünkön, nem küldünk katonát, és közben megpróbáljuk megóvni a gazdaságot az energiaár-sokktól. A konfliktus következményei messze túlmutatnak Ukrajnán. Négy évvel az orosz–ukrán háború kitörése után egyre világosabb: a vérontás nemcsak a frontvonalakat, hanem Európa politikai és gazdasági térképét is átrajzolta. Ugyan katonailag kimaradtunk a pusztításból, ám geopolitikai, gazdasági és diplomáciai értelemben egy új korszakba léptünk.

A háború egyik legmélyebb strukturális következménye az energiaellátás átalakulása: az uniós stratégia az orosz energiahordozókról való leválást célozza, hazánk számára ez kényszerpálya. A Barátság olajvezetéken január 27-e óta áll a szállítás, és a magyar kormány emiatt az EU 20. szankciós csomagját is blokkolta, sőt az Ukrajnát segítő 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot is az olajvita feltételéhez köti.