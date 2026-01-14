Az aranybudi-botrány folytatása: Zelenszkij átrendezi a kirakatot, de a nagytakarítás után csak még több kérdés marad

– írta az elnök, hozzátéve, hogy Oroszország előnye a csapások méretében és intenzitásában rejlik, amire Ukrajnának gyorsabb fejlesztésekkel és új fegyvertípusokkal kell válaszolnia. Fedorov mindössze 34 éves, és ezzel Ukrajna eddigi legfiatalabb védelmi minisztere lett. Politikai pályája szorosan összefonódik Zelenszkij felemelkedésével: már a 2019-es elnökválasztási kampányban is kulcsszerepet játszott, majd a Digitális Transzformáció Minisztériumának élén maradt több kormányátalakítás után is. Nevéhez fűződik a Diia és a Diia.City elindítása, amelyek az ukrán e-közigazgatás zászlóshajóinak számítanak.

A szakértők azonban korántsem egységesek az új miniszter megítélésében.

Egy politikatudós szerint Fedorov eddig „az egyik kevés olyan minisztériumot vezette, amely valóban kézzelfogható eredményeket ért el”. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a védelmi minisztérium egészen más terep.

Mihajlo lehet bármennyire hatékony számokban, de pár romlott konzerv vagy egy kórházi ellátási hiányosság, és a karrierje véget ér

– hangzott el egy kritikus vélemény. A LIGA.net szerint több parlamenti képviselő kifejezetten kockázatosnak tartja Fedorov kinevezését egy teljes háborús időszakban. Egy védelmi bizottsági tag úgy fogalmazott, hogy ez „más csapatot és új reformok keresését” jelenti, ami békeidőben lehetne esély, de háborúban komoly rizikó.