Hoppá: menesztette az ukrán parlament a védelmi minisztert
Kevesebb, mint fél évet töltött a pozícióban
Az ukrán politikai elit látványos átrendeződésen megy keresztül, miközben a háttérben egyre több feszültség gyűlik fel. A Zelenszkij által meghirdetett személycserék egyszerre szólnak háborús kényszerről, belső bizonytalanságról és a korábbi botrányok következményeiről.
Kijevben egyszerre próbálnak rendet vágni és új lapot nyitni, de a kettő nem mindig jár együtt. Zelenszkij elnök az elmúlt hetekben látványos személycseréket indított el a kormányban, a védelmi apparátusban és a titkosszolgálatoknál is:
Mindez arra utal, hogy a korábban fegyelmezetten működő parlamenti háttér már nem magától értetődő.
A Mandiner is megírta, hogy az ukrán parlament menesztette Denisz Smihalt a védelmi miniszteri posztról. A döntést 265 képviselő támogatta, jóval túllépve a szükséges küszöböt. Smihal kevesebb mint fél évet töltött a minisztérium élén, pedig előtte öt éven át Ukrajna miniszterelnöke volt, így aligha mondható politikai újoncnak.
A leváltás azonban nem jelentett valódi bukást. Zelenszkij gyorsan jelezte, hogy továbbra is számít Smihalra, és felajánlotta neki az első miniszterelnök-helyettesi és energetikai miniszteri tisztséget.
Az elnök a Telegramon még meg is köszönte Smihal munkáját, hangsúlyozva, hogy „pontosan ilyen rendszerszintű megközelítésre” van szükség az energetikában. Csakhogy a parlament ezúttal nem követte vakon az elnöki szándékot.
A Reuters szerint az ukrán törvényhozás meglepetésre nem hagyta jóvá Smihal kinevezését az energetikai tárca élére.
A szavazás során mindössze 210 képviselő támogatta a jelölést, jóval kevesebb, mint a szükséges 226 voks. Több kormánypárti képviselő egyszerűen nem szavazott, ami a háború kitörése óta szokatlan jelenségnek számít. Egy kijevi politikai elemző ezt úgy értékelte:
Ez annak a jele, hogy elveszíti az ellenőrzést a parlament felett.
A Reuters szerint a háttérben a kormánypárton belüli fegyelem lazulása és az egyre erősödő elégedetlenség húzódhat meg, különösen az energetikai szektor körüli korrupciós vádak miatt.
Kevesebb, mint fél évet töltött a pozícióban
Miközben Smihal sorsa bizonytalanná vált, a védelmi tárca élére új ember érkezett. A Deutsche Welle beszámolója szerint Mihajlo Fedorov lett Ukrajna új védelmi minisztere, Zelenszkij ajánlására. Az elnök a döntést előre megindokolta, hangsúlyozva, hogy az ukrán hadseregnek minden eddiginél nagyobb technológiai kapacitásra van szüksége.
A fő elv az, hogy védelmünk technológiai kapacitása mentse meg harcosaink életét
– írta az elnök, hozzátéve, hogy Oroszország előnye a csapások méretében és intenzitásában rejlik, amire Ukrajnának gyorsabb fejlesztésekkel és új fegyvertípusokkal kell válaszolnia. Fedorov mindössze 34 éves, és ezzel Ukrajna eddigi legfiatalabb védelmi minisztere lett. Politikai pályája szorosan összefonódik Zelenszkij felemelkedésével: már a 2019-es elnökválasztási kampányban is kulcsszerepet játszott, majd a Digitális Transzformáció Minisztériumának élén maradt több kormányátalakítás után is. Nevéhez fűződik a Diia és a Diia.City elindítása, amelyek az ukrán e-közigazgatás zászlóshajóinak számítanak.
A szakértők azonban korántsem egységesek az új miniszter megítélésében.
Egy politikatudós szerint Fedorov eddig „az egyik kevés olyan minisztériumot vezette, amely valóban kézzelfogható eredményeket ért el”. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a védelmi minisztérium egészen más terep.
Mihajlo lehet bármennyire hatékony számokban, de pár romlott konzerv vagy egy kórházi ellátási hiányosság, és a karrierje véget ér
– hangzott el egy kritikus vélemény. A LIGA.net szerint több parlamenti képviselő kifejezetten kockázatosnak tartja Fedorov kinevezését egy teljes háborús időszakban. Egy védelmi bizottsági tag úgy fogalmazott, hogy ez „más csapatot és új reformok keresését” jelenti, ami békeidőben lehetne esély, de háborúban komoly rizikó.
Mások politikai manővert sejtenek a háttérben, amely akár a nemzetközi tárgyalásokhoz is kapcsolódhat.
Egy kormánypárti képviselő szerint a váltás azt jelzi, hogy Ukrajna elmozdulna a szovjet típusú hadseregtől egy modernebb, drónokra épülő modell felé. A kritikusok viszont arra figyelmeztetnek, hogy a védelmi tárca problémáinak jelentős része nem digitalizálható. Mobilizáció, ellátás, beszerzés, minőségellenőrzés – ezek mind olyan területek, ahol egy miniszternek „minden egyes rossz minőségű konzervért” felelősséget kell vállalnia.
A személycserék nem álltak meg a minisztériumoknál, a politikai rotáció elérte az egyik legérzékenyebb területet is. Az ukrán parlament leváltotta Vaszil Maljukot, az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjét, a döntést 235 képviselő támogatta.
Mindez annak ellenére történt meg, hogy a nemzetbiztonsági és védelmi bizottság egy nappal korábban még nem támogatta a menesztést.
A hromadske beszámolója szerint az eljárás módja komoly visszatetszést váltott ki az ellenzékben. Több képviselő kifogásolta, hogy a parlament honlapján nem jelentek meg a leváltást alátámasztó anyagok, és semmilyen érdemi indoklás nem hangzott el arra vonatkozóan, miért vált szükségessé Maljuk eltávolítása.
Egy ellenzéki politikus szerint egyszerűen nem mutattak be semmilyen anyagot a döntés igazolására.
Tovább fokozta az ügy súlyát, hogy Maljuk nem jelent meg a parlamentben a szokásos, leváltás előtti beszámolóra. Ez különösen szokatlan lépésnek számít egy olyan tisztség esetében, amely a háborús időszakban kulcsszerepet játszik az állambiztonság fenntartásában. A hromadske szerint az eljárás gyorsasága és az indoklás hiánya még a korábban fegyelmezettnek tartott parlamenti működéshez képest is kirívó volt . A döntést nemcsak politikusok, hanem katonai körökből érkező hangok is kritizálták. Amikor az újságírók erről kérdezték Volodimir Zelenszkij elnököt, a válasz szűkszavú és határozott volt:
Mindenkit tisztelek, végrehajtom az általam eldöntött rotációkat.
Ez a mondat gyakorlatilag lezárta a vitát, miközben nem adott választ arra, miért éppen most, miért éppen így és miért indoklás nélkül történt meg a titkosszolgálat vezetőjének leváltása. Maljuk később megerősítette, hogy elhagyja posztját, de azt is jelezte: az SZBU rendszerében marad, és „világszínvonalú aszimmetrikus különleges műveleteken” fog dolgozni, új megbízatásának részletei azonban egyelőre ismeretlenek.
Mindezek a változások nem függetleníthetők attól a korrupciós botránytól, amelyről a Mandiner novemberben részletesen beszámolt. A Die Welt szerint Zelenszkij egyik régi üzlettársa, Timur Mindics környezetében dollárkötegeket és egy arany vécét találtak, miközben százmilliók tűntek el állami energetikai szerződésekből.
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
A botrány különösen kínos volt, mert Mindics éveken át az elnök belső köréhez tartozott, és a nyomozás nyilvánosságra kerülése után Zelenszkij egyetlen éjszaka alatt próbálta az elnöki hivatal alá rendelni a korrupcióellenes szerveket. A közfelháborodás végül visszalépésre kényszerítette.
Az arany vécé azóta szimbólummá vált: annak a rendszernek a jelképe, amelyben a háború árnyékában is fényűzés és pénzeltüntetés zajlott.
A mostani személycserék így sokak szemében nem pusztán reformok, hanem kényszerű politikai tűzoltás részei. Zelenszkij technológiát, drónokat és új arcokat ígér – de a háttérben továbbra is ott maradnak a botrányok, a magyarázat nélküli döntések és az egyre hangosabb kérdések.
