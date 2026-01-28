Zelenszkij nem titkolja tovább: megnevezte az ukrán uniós csatlakozás dátumát

Ismert, „atombomba jellegű mellbe rúgásnak” nevezte Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők brüsszeli rendkívüli ülése után azt, hogy az EU vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét. A kormányfő elmondta: kaptak egy dokumentumot, amely szerint az ukránok igényt tartanak további 700 milliárd euróra, amiből a hadi kiadásokat fedeznék.

Az említett dokumentumban az is áll, hogy Ukrajnának 2027-ben csatlakoznia kell az Európai Unióhoz.

Miután Orbán Viktor hangot adott nemtetszésének, Volodimir Zelenszkij árulónak és élősködőnek nevezte őt Davos-ban. „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára” – fogalmazott az ukrán elnök.