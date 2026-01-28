Ft
csatlakozás volodimir zelenszkij európai unió ukrajna

Zelenszkij nem titkolja tovább: megnevezte az ukrán uniós csatlakozás dátumát

2026. január 28. 11:37

„Ukrajna európai uniós csatlakozása az egyik kulcsfontosságú biztonsági garancia nemcsak számunkra, hanem egész Európa számára is” – hangoztatja az ukrán elnök.

2026. január 28. 11:37
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb nyilatkozatot tett arról, hogy Ukrajna EU-csatlakozásának konkrét dátumát 2027-re teszik.

Zelenszkij az osztrák kancellárral találkozott kedden, majd az X-en azt írta: „Tájékoztattam a kancellárt az ukrán, amerikai és orosz delegációk múlt héten az Egyesült Arab Emírségekben tartott háromoldalú találkozóiról is. A felek elsősorban katonai kérdésekről tárgyaltak, de szó esett a biztonsági garanciákról is. Ukrajna európai uniós csatlakozása az egyik kulcsfontosságú biztonsági garancia nemcsak számunkra, hanem egész Európa számára is. Hiszen Európa kollektív ereje többek között Ukrajna biztonsági, technológiai és gazdasági hozzájárulásának köszönhető.

Ezért beszélünk konkrét dátumról – 2027-ről –, és számítunk partnereink támogatására álláspontunk kapcsán”

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Ismert, „atombomba jellegű mellbe rúgásnak” nevezte Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők brüsszeli rendkívüli ülése után azt, hogy az EU vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét. A kormányfő elmondta: kaptak egy dokumentumot, amely szerint az ukránok igényt tartanak további 700 milliárd euróra, amiből a hadi kiadásokat fedeznék.

Az említett dokumentumban az is áll, hogy Ukrajnának 2027-ben csatlakoznia kell az Európai Unióhoz.

Miután Orbán Viktor hangot adott nemtetszésének, Volodimir Zelenszkij árulónak és élősködőnek nevezte őt Davos-ban. „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára” – fogalmazott az ukrán elnök.

Az ukrán elnök X-bejegyzésével megerősítette: az ukránok is a 2027-es dátummal számolnak.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

