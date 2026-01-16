Végső elkeseredésében olyasmire vetemedett Zelenszkij, amit ő se gondolt volna: legnagyobb riválisával ült tárgyalóasztalhoz

Volodimir Zelenszkij lába alatt egyre forrósodik a talaj, az ukrán elnök látványos politikai nyitásba kezdett: az elmúlt napokban több ismert önkéntessel, sőt, legfőbb politikai riválisával, Valerij Zaluzsnijjal is tárgyalóasztalhoz ült. Mindez azt jelzi, hogy Zelenszkij próbálja csillapítani a háború és a közvélemény nyomása miatti feszültséget, és megőrizni elnöki pozícióját.

A felmérések szerint ugyanis az elnök vereséget szenvedne, ha megtartanák a választást, amit külföldön és belföldön is egyre többen sürgetnek – írja a Kyiv Independent.