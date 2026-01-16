Ft
ukrán hadsereg volodimir zelenszkij ukrán elnök orosz-ukrán háború ukrajna

Végső elkeseredésében olyasmire vetemedett Zelenszkij, amit ő se gondolt volna: legnagyobb riválisával ült tárgyalóasztalhoz

2026. január 16. 08:40

Az ukrán elnök üzenni akart a találkozó létrejöttével.

2026. január 16. 08:40
null

Volodimir Zelenszkij lába alatt egyre forrósodik a talaj, az ukrán elnök látványos politikai nyitásba kezdett: az elmúlt napokban több ismert önkéntessel, sőt, legfőbb politikai riválisával, Valerij Zaluzsnijjal is tárgyalóasztalhoz ült. Mindez azt jelzi, hogy Zelenszkij próbálja csillapítani a háború és a közvélemény nyomása miatti feszültséget, és megőrizni elnöki pozícióját.

A felmérések szerint ugyanis az elnök vereséget szenvedne, ha megtartanák a  választást, amit külföldön és belföldön is egyre többen sürgetnek – írja a Kyiv Independent.

Zelenszkij január 15-én hozta nyilvánosságra, hogy találkozott Zaluzsnijjal, az ukrán hadsereg volt főparancsnokával, aki hivatalos munkalátogatásra érkezett Kijevbe. A megbeszélésen az elnök köszönetet mondott Zaluzsnij korábbi szolgálataiért, és áttekintették a jelenlegi, kiemelt diplomáciai feladatokat, amelyek szerinte Ukrajna egészét és ellenálló képességét is érintik.

Zaluzsnijt 2024-ben váltották le a hadsereg éléről a Zelenszkijjel való nézeteltérései miatt, de népszerűsége a katonák és a civil lakosság körében továbbra is jelentős. Elsősorban a háború kezdeti időszakában betöltött vezető szerepének köszönhetően tekintenek rá lehetséges elnökjelöltként. Egy december végi közvélemény-kutatás szerint Zelenszkij az első fordulóban minimális előnnyel vezetne, 22 százalékkal, Zaluzsnij pedig 21 százalékot szerezne.

A második fordulóban azonban a felmérések szerint Zaluzsnij nagy fölénnyel nyerne: a válaszadók közel kétharmada támogatná, míg Zelenszkij csupán 36 százalékot kapna. 

Zaluzsnij ugyanakkor többször jelezte, hogy nem kíván politikai pályára lépni, és ellenezte a választások megtartását mindaddig, amíg a háború tart.

Elemzők szerint a találkozó egyértelmű politikai üzenet volt. Ihor Reiterovics politikai szakértő szerint Zelenszkij azt akarta ezzel demonstrálni: nincs nyílt konfliktus közte és Zaluzsnij között, és igyekszik fenntartani a stabilitás látszatát a belpolitikai és háborús kihívások közepette.

Nyitókép: Telegram/Zelenszkij

