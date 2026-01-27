Ft
Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország NATO Ukrajna Oroszország Andrij Szibiha Volodimir Zelenszkij európai hadsereg Európai Unió

Zelenszkij külügyminisztere: Európa nem védhető meg Ukrajna nélkül, ehhez pedig EU- és NATO-tagság kell

2026. január 27. 22:45

Ezért kell őket mindenáron felvenni az EU-ba, sőt a NATO-ba is, állítja az Orbán Viktort nácizó Szibiha.

2026. január 27. 22:45
null

Az ukrán vezetés szerint Ukrajna NATO- és EU-tagsága nem politikai gesztus, hanem Európa biztonságának előfeltétele – derül ki Andrij Szibiha külügyminiszter Európai Pravdának adott nagyinterjújából. A tárcavezető világossá tette: Kijev céljai nem változtak, és sem Moszkva, sem más harmadik országok nem blokkolhatják Ukrajna euroatlanti integrációját.

Ukrán NATO-tagság: vétó kizárva

Szibiha hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is alkotmányban rögzített stratégiai célnak tekinti a NATO-tagság elérését, és mint fogalmazott:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Ez a mi alkotmányos döntésünk, a nép választása.”

A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Oroszországnak semmilyen beleszólása nem lehet ebbe a folyamatba:

Egyetlen harmadik ország sem – mindenekelőtt Oroszország sem – blokkolhatja tagságunkat bármilyen szövetségben vagy unióban”

– utalt finoman Magyarország szerepére is az ukrán EU-csatlakozás megakadályozásában a külügyminiszter.

Elismerte ugyanakkor, hogy jelenleg nincs teljes konszenzus a NATO-n belül az ukrán célokról, de szerinte a gyakorlati együttműködés soha nem volt ilyen intenzív. Felidézte, hogy rendszeres meghívást kap a NATO-tagállamok külügyminiszteri találkozóira, és több nyugati nagykövet – köztük az amerikai Matt Whitaker is – személyesen járt az ukrán fronton.

Szibiha szerint Ukrajna katonai tapasztalata kulcsszerepet játszhat Európa jövőbeli biztonsági szerkezetében:

Ukrajna hadserege az egyetlen Európában, amely teljes körű háborús tapasztalattal rendelkezik.”

Ukrán EU-tagság: több, mint biztonsági garancia

Az EU-csatlakozást Szibiha nem gazdasági, hanem biztonsági kérdésként értelmezi. Mint mondta:

Ukrajna európai uniós tagsága a biztonsági garanciák egyik eleme. Ukrajna nélkül Európa nem lesz képes megvédeni magát egy esetleges orosz agresszióval szemben.”

Úgy véli, hogy Ukrajna részvétele fogja meghatározni, hogy „az európai kontinens képes lesz-e stratégiai autonómiát elérni a biztonság- és védelempolitikában”.

A külügyminiszter óvatosan fogalmazott a dátumokat illetően, és arról panaszkodott, hogy az ukránok „bizonyos kérdésekben a konszenzusos megközelítés foglyai”; tehát annak a szabálynak, hogy a tagfelvételhez egyhangú európai döntés szükséges. Igyekezett „reális időkeretről” beszélni, de hangsúlyozta a 2027-ben kezdődő litván EU-elnökség jelentőségét:

Nagyon szeretnénk, ha a litván elnökség történelmi lenne Ukrajna számára.”

Ugyanakkor elismerte:

A fő probléma az, hogy az EU nem tud kötelezettséget vállalni semmilyen konkrét dátumra – ha komolyan veszi a bővítési folyamatot. Egy dátum rögzítése ezen a ponton ellentmondana az EU-bővítés logikájának.”

Nincs béke ukrán EU-tagság nélkül?

A békemegállapodás kapcsán azokra az ukrán kételyekre is kitért, hogy bár a 2027-es ukrán uniós csatlakozás a béketerv egyik eleme, de az USA nem tudja garantálni az EU-tagságot, Szibiha szerint nem kell aggódni:

Még akkor sem lehetnek a dokumentumban olyan pontok, amelyek nincsenek egyeztetve európai szövetségeseinkkel, ha az Európai Unió nem írja alá azt. Ez alapelv.”

A 2027-es csatlakozási tervek európai visszhangja kapcsán azt mondta:

„Azt látom, hogy az EU valamennyi kulcsállama támogatja Ukrajna tagságát elvi szinten.”

Európai hadsereg és versenyelőny

A külügyminiszter nyitottan beszélt az európai hadsereg gondolatáról is, amelyet nem a NATO alternatívájaként, hanem stratégiai kiegészítésként, egyfajta „B-tervként” értelmezett. Szerinte Ukrajna feltétlenül támogatja a koncepciót.

A külügyminiszter szerint Európának szüksége van Ukrajnára ahhoz, „hogy az EU globálisan versenyképesebb legyen”.

Az Orbán Viktor miniszterelnököt többször is durván sértegető Szibiha szerint ez a felismerés zárt ajtók mögött már jelen van az európai politikában, és idővel a közvélemény előtt is meg fog jelenni.

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

 

