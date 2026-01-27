Zelenszkij külügyminisztere: Európa nem védhető meg Ukrajna nélkül, ehhez pedig EU- és NATO-tagság kell

Elismerte ugyanakkor, hogy jelenleg nincs teljes konszenzus a NATO-n belül az ukrán célokról, de szerinte a gyakorlati együttműködés soha nem volt ilyen intenzív. Felidézte, hogy rendszeres meghívást kap a NATO-tagállamok külügyminiszteri találkozóira, és több nyugati nagykövet – köztük az amerikai Matt Whitaker is – személyesen járt az ukrán fronton.

Szibiha szerint Ukrajna katonai tapasztalata kulcsszerepet játszhat Európa jövőbeli biztonsági szerkezetében:

Ukrajna hadserege az egyetlen Európában, amely teljes körű háborús tapasztalattal rendelkezik.”

Ukrán EU-tagság: több, mint biztonsági garancia

Az EU-csatlakozást Szibiha nem gazdasági, hanem biztonsági kérdésként értelmezi. Mint mondta: