Kiverte a biztosítékot Kijevben: Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre
A nácizás után újabb elképesztő hangnemű diplomáciai támadás érkezett Andrij Szibihától.
Ezért kell őket mindenáron felvenni az EU-ba, sőt a NATO-ba is, állítja az Orbán Viktort nácizó Szibiha.
Az ukrán vezetés szerint Ukrajna NATO- és EU-tagsága nem politikai gesztus, hanem Európa biztonságának előfeltétele – derül ki Andrij Szibiha külügyminiszter Európai Pravdának adott nagyinterjújából. A tárcavezető világossá tette: Kijev céljai nem változtak, és sem Moszkva, sem más harmadik országok nem blokkolhatják Ukrajna euroatlanti integrációját.
Szibiha hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is alkotmányban rögzített stratégiai célnak tekinti a NATO-tagság elérését, és mint fogalmazott:
Ez a mi alkotmányos döntésünk, a nép választása.”
A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Oroszországnak semmilyen beleszólása nem lehet ebbe a folyamatba:
Egyetlen harmadik ország sem – mindenekelőtt Oroszország sem – blokkolhatja tagságunkat bármilyen szövetségben vagy unióban”
– utalt finoman Magyarország szerepére is az ukrán EU-csatlakozás megakadályozásában a külügyminiszter.
Elismerte ugyanakkor, hogy jelenleg nincs teljes konszenzus a NATO-n belül az ukrán célokról, de szerinte a gyakorlati együttműködés soha nem volt ilyen intenzív. Felidézte, hogy rendszeres meghívást kap a NATO-tagállamok külügyminiszteri találkozóira, és több nyugati nagykövet – köztük az amerikai Matt Whitaker is – személyesen járt az ukrán fronton.
Szibiha szerint Ukrajna katonai tapasztalata kulcsszerepet játszhat Európa jövőbeli biztonsági szerkezetében:
Ukrajna hadserege az egyetlen Európában, amely teljes körű háborús tapasztalattal rendelkezik.”
Az EU-csatlakozást Szibiha nem gazdasági, hanem biztonsági kérdésként értelmezi. Mint mondta:
Ukrajna európai uniós tagsága a biztonsági garanciák egyik eleme. Ukrajna nélkül Európa nem lesz képes megvédeni magát egy esetleges orosz agresszióval szemben.”
Úgy véli, hogy Ukrajna részvétele fogja meghatározni, hogy „az európai kontinens képes lesz-e stratégiai autonómiát elérni a biztonság- és védelempolitikában”.
A külügyminiszter óvatosan fogalmazott a dátumokat illetően, és arról panaszkodott, hogy az ukránok „bizonyos kérdésekben a konszenzusos megközelítés foglyai”; tehát annak a szabálynak, hogy a tagfelvételhez egyhangú európai döntés szükséges. Igyekezett „reális időkeretről” beszélni, de hangsúlyozta a 2027-ben kezdődő litván EU-elnökség jelentőségét:
Nagyon szeretnénk, ha a litván elnökség történelmi lenne Ukrajna számára.”
Ugyanakkor elismerte:
A fő probléma az, hogy az EU nem tud kötelezettséget vállalni semmilyen konkrét dátumra – ha komolyan veszi a bővítési folyamatot. Egy dátum rögzítése ezen a ponton ellentmondana az EU-bővítés logikájának.”
Az ukrán elnök szerint az uniós tagság nem politikai cél, hanem „biztonsági garancia”.
A békemegállapodás kapcsán azokra az ukrán kételyekre is kitért, hogy bár a 2027-es ukrán uniós csatlakozás a béketerv egyik eleme, de az USA nem tudja garantálni az EU-tagságot, Szibiha szerint nem kell aggódni:
Még akkor sem lehetnek a dokumentumban olyan pontok, amelyek nincsenek egyeztetve európai szövetségeseinkkel, ha az Európai Unió nem írja alá azt. Ez alapelv.”
A 2027-es csatlakozási tervek európai visszhangja kapcsán azt mondta:
„Azt látom, hogy az EU valamennyi kulcsállama támogatja Ukrajna tagságát elvi szinten.”
A külügyminiszter nyitottan beszélt az európai hadsereg gondolatáról is, amelyet nem a NATO alternatívájaként, hanem stratégiai kiegészítésként, egyfajta „B-tervként” értelmezett. Szerinte Ukrajna feltétlenül támogatja a koncepciót.
A külügyminiszter szerint Európának szüksége van Ukrajnára ahhoz, „hogy az EU globálisan versenyképesebb legyen”.
Az Orbán Viktor miniszterelnököt többször is durván sértegető Szibiha szerint ez a felismerés zárt ajtók mögött már jelen van az európai politikában, és idővel a közvélemény előtt is meg fog jelenni.
Egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP