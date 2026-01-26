Végzetes döntést hozhat Von der Leyen: kiderült, mikor sodródhat háborúba Magyarország (VIDEÓ)

„A háborúhoz pénz kell. A 90 milliárd eurós hadikölcsön után Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának 10 évre.

De Brüsszelnek nincs pénze, ezért a tagállamoktól akarja elvenni”

– fogalmazott Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató rámutatott, hogy ebben a helyzetben Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezért most különösen fontos a nemzeti egység és az erő kimutatása. Ennek jegyében indul el a Nemzeti Petíció, amelynek célja, hogy világos üzenetet küldjön az Európai Uniónak.

„Nem fizetünk sem a háború, sem Ukrajna 10 éves finanszírozására, sem a rezsi árak emelésére” – jelentette ki Menczer Tamás.