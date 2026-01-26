Ft
háború menczer tamás magyar péter brüsszel európai unió ukrajna

Végzetes döntést hozhat Von der Leyen: kiderült, mikor sodródhat háborúba Magyarország (VIDEÓ)

2026. január 26. 17:28

Brüsszel 2027-ben akarja felvenni Ukrajnát az Európai Unióba.

2026. január 26. 17:28
null

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel 2027-ben akarja felvenni Ukrajnát az Európai Unióba.

Amennyiben ez megtörténik, „12 hónap múlva egész Európa háborúban áll majd” – figyelmeztetett Menczer Tamás.

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta: a háború fenntartásához és kiterjesztéséhez óriási pénzügyi forrásokra van szükség, ezért 

a korábbi 90 milliárd eurós hadikölcsön után Brüsszel újabb, példátlan mértékű összeggel támogatná Ukrajnát.

„A háborúhoz pénz kell. A 90 milliárd eurós hadikölcsön után Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának 10 évre. 

De Brüsszelnek nincs pénze, ezért a tagállamoktól akarja elvenni”

– fogalmazott Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató rámutatott, hogy ebben a helyzetben Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezért most különösen fontos a nemzeti egység és az erő kimutatása. Ennek jegyében indul el a Nemzeti Petíció, amelynek célja, hogy világos üzenetet küldjön az Európai Uniónak.

„Nem fizetünk sem a háború, sem Ukrajna 10 éves finanszírozására, sem a rezsi árak emelésére” – jelentette ki Menczer Tamás.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

kishegyi
2026. január 26. 19:53
Szerintem ez a mocsok Európa, mindig, mindenkor, amikor a saját országainak pénzéről volt szó és nem a máséról, mindig visszakoztak, most sem lesz másként. Nem hülyék, hogy a sajátjukat költsék! Ha igen, akkor egyszerűen nem kell befizetni, amit előírtak a szerződések. Ők sem tartják be őket, akkor mi sem. Aztán annyi Európának. Az öregasszony meg nem diktál, a fő döntéshozó a Miniszterelnökök Tanácsa, nem a szikkadt kóró!
LevEDIa
2026. január 26. 19:01
Nincs olyan messze már április ... majd utána térjünk vissza minden brüsszeli meg Tiszás agymenésre.
csulak
2026. január 26. 18:46
ez nem fog megtorteni
Interista
2026. január 26. 18:26
Miért kéne a dolgozó magyar embereknek eltartaniuk az ukrán hordát? Mi kértük, hogy háborúzzanak? Nem. Kérünk a mérgezett szennyükből? Nem. Kell nekünk,ide Magyarországra az ukrán maffia? Nem.
