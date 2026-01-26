Végzetes döntést hozhat Von der Leyen: kiderült, mikor sodródhat háborúba Magyarország (VIDEÓ)

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Brüsszel 2027-ben akarja felvenni Ukrajnát az Európai Unióba.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel 2027-ben akarja felvenni Ukrajnát az Európai Unióba.
Amennyiben ez megtörténik, „12 hónap múlva egész Európa háborúban áll majd” – figyelmeztetett Menczer Tamás.
A politikus bejegyzésében hangsúlyozta: a háború fenntartásához és kiterjesztéséhez óriási pénzügyi forrásokra van szükség, ezért
a korábbi 90 milliárd eurós hadikölcsön után Brüsszel újabb, példátlan mértékű összeggel támogatná Ukrajnát.
„A háborúhoz pénz kell. A 90 milliárd eurós hadikölcsön után Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának 10 évre.
De Brüsszelnek nincs pénze, ezért a tagállamoktól akarja elvenni”
– fogalmazott Menczer Tamás.
A kommunikációs igazgató rámutatott, hogy ebben a helyzetben Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezért most különösen fontos a nemzeti egység és az erő kimutatása. Ennek jegyében indul el a Nemzeti Petíció, amelynek célja, hogy világos üzenetet küldjön az Európai Uniónak.
„Nem fizetünk sem a háború, sem Ukrajna 10 éves finanszírozására, sem a rezsi árak emelésére” – jelentette ki Menczer Tamás.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP