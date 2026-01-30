Ft
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
sertés Olaszország iszlám

Térfoglalás: egy olasz városban a muszlimok egy műanyag malac miatt balhéznak

2026. január 30. 12:40

Padovában egy élelmiszerbolt kirakata borzolja az új olaszok kedélyeit.

2026. január 30. 12:40
null

A RMX News arról ír: egy műanyag malac, amelyet egy újonnan megnyílt csemegeüzlet kirakatában helyeztek el a Padova városában található Piazza dei Signori téren, helyi vitát váltott ki, miután a város muszlim közösségének egyik magas rangú képviselője felszólított az eltávolítására, azzal érvelve, hogy az sértő és nem megfelelő.

A Mortadella… e Non Solo üzlet kirakatában elhelyezett malac az üzlet szendvicseinek és pácolt húsainak reklámozására szolgál, amelyek elsősorban sertéshúsból készülnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Il Giornale szerint Salim El Mauoed, a padovai muszlim közösség regionális alelnöke felszólította mind az üzlet tulajdonosait, mind a helyi hatóságokat, hogy avatkozzanak közbe, 

a kirakatot „rosszízűnek” és a környéken áthaladó muszlimokra nézve sértőnek nevezve.

El Mauoed kérése kritikát váltott ki egyes politikusok és lakosok részéről, akik szerint az beavatkozást jelent a törvényes kereskedelmi tevékenységbe, és aláássa a polgári együttélés elvét. Azt állítják, hogy a pluralista társadalomban való együttélés szükségszerűen magában foglalja a különböző kultúrák, vallások és étkezési hagyományok látható kifejeződéseinek elfogadását, különösen akkor, ha ezek nem célzottak vagy diszkriminatívak.

Az Il Giornale beszámolója szerint a helyi muszlim közösség egyes tagjai úgy vélik, hogy az iszlám vallási előírásokkal ellentétesnek tekintett szimbólumokat kerülni kell a közös városi terekben. Mások azonban arra figyelmeztettek, hogy egy legális és mindennapi kereskedelmi szimbólum eltávolítása 

precedenst teremthet, amelyben a vallási kifogások átalakíthatják a régóta fennálló szokásokat és mindennapi gyakorlatokat.

Az újság azt is megjegyzi, hogy a csemegeüzlet muszlim alkalmazottakat alkalmaz, akik közül néhányan nyilvánosan védték a kiállítást, mondván, hogy a műanyag malac egyszerűen az üzlet jellegét tükrözi, és nem célja senki megsértése.

A malac egyelőre kiállítva marad.

 

regi-nyarakon21
2026. január 30. 15:18
Húsz év, és még le is fejezik az üzlet tulajdonosát, ha ilyet tesz:(
julius68-2
2026. január 30. 15:01
Az iszlamizálódás szépen halad Olaszországban is, néha egy lépés hátra, de aztán kettő előre, csak idő kérdése, innen már nincs visszaút !
canadian-deplorable
2026. január 30. 14:45
Nem muszáj bámulni, haza is lehet menni.
orokkuruc-2
2026. január 30. 14:27
Egy másik sémita néptől kapták az arabok az ötletet!
