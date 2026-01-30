Térfoglalás: egy olasz városban a muszlimok egy műanyag malac miatt balhéznak

El Mauoed kérése kritikát váltott ki egyes politikusok és lakosok részéről, akik szerint az beavatkozást jelent a törvényes kereskedelmi tevékenységbe, és aláássa a polgári együttélés elvét. Azt állítják, hogy a pluralista társadalomban való együttélés szükségszerűen magában foglalja a különböző kultúrák, vallások és étkezési hagyományok látható kifejeződéseinek elfogadását, különösen akkor, ha ezek nem célzottak vagy diszkriminatívak.

Az Il Giornale beszámolója szerint a helyi muszlim közösség egyes tagjai úgy vélik, hogy az iszlám vallási előírásokkal ellentétesnek tekintett szimbólumokat kerülni kell a közös városi terekben. Mások azonban arra figyelmeztettek, hogy egy legális és mindennapi kereskedelmi szimbólum eltávolítása

precedenst teremthet, amelyben a vallási kifogások átalakíthatják a régóta fennálló szokásokat és mindennapi gyakorlatokat.

Az újság azt is megjegyzi, hogy a csemegeüzlet muszlim alkalmazottakat alkalmaz, akik közül néhányan nyilvánosan védték a kiállítást, mondván, hogy a műanyag malac egyszerűen az üzlet jellegét tükrözi, és nem célja senki megsértése.

A malac egyelőre kiállítva marad.