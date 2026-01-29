Óriási vita zajlik a Brüsszeli színfalak mögött: Szijjártó Péter a legnagyobb ellenfelével került szembe (VIDEÓ)

A magyarok döntésétől hangos Oroszország – és Ausztria még csak most lendült bele
Nem támogatják Ursula von der Leyen tervét.
Szijjártó Péter elárulta, az Európai Unió külügyi tanácsának ülésén is kiemelt téma Ukrajna helyzete.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelből jelentkezett be, ahol az Európai Unió külügyi tanácsának ülésén vesz részt.
„Eluralkodott a háborús fanatizmus. Itt a józan észnek már semmi terepe nincsen. Nem elég az 1500 milliárd euró, úgy látom itt Ukrajnának újabb és újabb javaslatokat tesznek az asztalra, újabb és újabb követeléseket. Ma is nagy harc lesz az egészen biztos” – foglalta össze Szijjártó Péter, miről szólt eddig az ülés.
A külügyminiszter elmondta, hogy a tanácskozás során több csípős megjegyzés is érte őt és a magyar álláspontot, ugyanakkor ezek nem közvetlenül, szemtől szembe hangzottak el. Mint fogalmazott, a háborúpárti országok képviselői inkább burkolt formában élnek kritikával, ő azonban pontosan érzékeli, hogy ezek Magyarországnak szólnak.
Szijjártó Péter azt is megjegyezte, hogy ő maga sem marad adós a határozott véleménynyilvánítással az ilyen üléseken, különösen a lengyel külügyminiszterrel folytatott eszmecserék során, akivel jelenleg egymás mellett foglalnak helyet a tanácsteremben.
Szijjártó Péter és lengyel kollégája között messzire menő ellentét húzódik. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter korábban például Magyarország Oroszországgal folytatott kapcsolatai miatt támadta Szijjártó Pétert, mondván „Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter”.
A tárcavezető beszélt arról is, hogy az ülésen nem Magyarország az egyetlen ország, amely a békepárti álláspontot képviseli.
Elmondása szerint több résztvevő is támogatja a magyar álláspontot, még ha ezt nem mindenki vállalja nyíltan.
„Van aki a folyosón áll mellettünk, van aki a teremben. Az előbbiből több van” – fogalmazott a külügyminiszter, utalva arra, hogy a zárt ajtók mögött jóval többen értenek egyet Magyarország békepárti megközelítésével, mint amennyien ezt a nyilvánosság előtt is felvállalják.
