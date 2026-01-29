Óriási vita zajlik a Brüsszeli színfalak mögött: Szijjártó Péter a legnagyobb ellenfelével került szembe (VIDEÓ)

Szijjártó Péter azt is megjegyezte, hogy ő maga sem marad adós a határozott véleménynyilvánítással az ilyen üléseken, különösen a lengyel külügyminiszterrel folytatott eszmecserék során, akivel jelenleg egymás mellett foglalnak helyet a tanácsteremben.

Szijjártó Péter és lengyel kollégája között messzire menő ellentét húzódik. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter korábban például Magyarország Oroszországgal folytatott kapcsolatai miatt támadta Szijjártó Pétert, mondván „Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter”.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy az ülésen nem Magyarország az egyetlen ország, amely a békepárti álláspontot képviseli.

Elmondása szerint több résztvevő is támogatja a magyar álláspontot, még ha ezt nem mindenki vállalja nyíltan.

„Van aki a folyosón áll mellettünk, van aki a teremben. Az előbbiből több van” – fogalmazott a külügyminiszter, utalva arra, hogy a zárt ajtók mögött jóval többen értenek egyet Magyarország békepárti megközelítésével, mint amennyien ezt a nyilvánosság előtt is felvállalják.