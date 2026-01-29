Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter brüsszel európai unió külügyminiszter ukrajna

Óriási vita zajlik a Brüsszeli színfalak mögött: Szijjártó Péter a legnagyobb ellenfelével került szembe (VIDEÓ)

2026. január 29. 13:46

Szijjártó Péter elárulta, az Európai Unió külügyi tanácsának ülésén is kiemelt téma Ukrajna helyzete.

2026. január 29. 13:46
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelből jelentkezett be, ahol az Európai Unió külügyi tanácsának ülésén vesz részt.

„Eluralkodott a háborús fanatizmus. Itt a józan észnek már semmi terepe nincsen. Nem elég az 1500 milliárd euró, úgy látom itt Ukrajnának újabb és újabb javaslatokat tesznek az asztalra, újabb és újabb követeléseket. Ma is nagy harc lesz az egészen biztos” – foglalta össze Szijjártó Péter, miről szólt eddig az ülés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A külügyminiszter elmondta, hogy a tanácskozás során több csípős megjegyzés is érte őt és a magyar álláspontot, ugyanakkor ezek nem közvetlenül, szemtől szembe hangzottak el. Mint fogalmazott, a háborúpárti országok képviselői inkább burkolt formában élnek kritikával, ő azonban pontosan érzékeli, hogy ezek Magyarországnak szólnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Szijjártó Péter azt is megjegyezte, hogy ő maga sem marad adós a határozott véleménynyilvánítással az ilyen üléseken, különösen a lengyel külügyminiszterrel folytatott eszmecserék során, akivel jelenleg egymás mellett foglalnak helyet a tanácsteremben.

Szijjártó Péter és lengyel kollégája között messzire menő ellentét húzódik. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter korábban például Magyarország Oroszországgal folytatott kapcsolatai miatt támadta Szijjártó Pétert, mondván „Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter”.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy az ülésen nem Magyarország az egyetlen ország, amely a békepárti álláspontot képviseli.

Elmondása szerint több résztvevő is támogatja a magyar álláspontot, még ha ezt nem mindenki vállalja nyíltan.

„Van aki a folyosón áll mellettünk, van aki a teremben. Az előbbiből több van” – fogalmazott a külügyminiszter, utalva arra, hogy a zárt ajtók mögött jóval többen értenek egyet Magyarország békepárti megközelítésével, mint amennyien ezt a nyilvánosság előtt is felvállalják.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. január 29. 14:31
Szíjjártó a magyar politika történetének legjobb külügyminisztere. Nem hiába tanulta a szakmát a legjobb miniszterelnöktől Orbántól. Tárgyszerű, felkészült, értelmes, remek debattőr és elképesztő a munkabírása.
Válasz erre
4
0
cserresznye
2026. január 29. 14:27
Az legfeljebb Szíjjártó önbecsülést legyehzeti, hogy van aki egyetért vele, ahol senki nem hallja és látja, de másra az nem jó.
Válasz erre
0
8
Vata Aripeit
2026. január 29. 14:10
SzP a legjobb külügyminiszter, aki Mo-t képviseli, ha helyette egy balázspéter, vagy gönzkinga jön nekünk annyi lesz, meghajlunk, benyalunk, semmit sem képviselünk azon kívül amit akarnak a "nagyok", hogy képviseljünk....rommá leszünk szopatva egy orbánanita féle külüggyel..kéretik erre is gondolni szavazáskor (vagy otthonmaradás esetén)
Válasz erre
9
0
Intel
2026. január 29. 14:01
Magyarország teljes mértékben elszigetelődött az amatőr külpolitikai ügyintézés miatt. A külügyminiszter azt hiszi 1975-ben van. Ez minden magyart érintő súlyos csapás, amit nem lesz lehetséges egy országgyűlési választással megoldani.
Válasz erre
1
16
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!