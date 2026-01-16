Most fog felrobbanni a dühtől Zelenszkij: legnagyobb támogatója állt ki Oroszország mellett – az egész világot ledöbbentette a váratlan kijelentés

Friedrich Merz német kancellár egy újévi fogadáson Halle-ban (Kelet-Németországban) üzletemberek előtt tartott beszédében Oroszországot európai országnak nevezte, és reményét fejezte ki, hogy az Európai Uniónak sikerül megtalálni az egyensúlyt a kapcsolatokban Moszkvával – számolt be róla a Magyar Nemzet, a Die Bundesreigerung német lapra hivatkozva.

Merz szerint ha sikerül visszahozni a békét és a szabadságot Európába, és ha hosszú távon kiegyensúlyozott viszonyt alakítanak ki a legnagyobb európai szomszéddal, azaz Oroszországgal, továbbá ha béke lesz és biztosított a szabadság, akkor az EU (és benne Németország) 2026 után is bizakodva tekinthet a jövőbe.