Most fog felrobbanni a dühtől Zelenszkij: legnagyobb támogatója állt ki Oroszország mellett – az egész világot ledöbbentette a váratlan kijelentés

Szép lassan mindenki elengedi az ukrán elnök kezét, és jobb belátásra tér.
Friedrich Merz német kancellár egy újévi fogadáson Halle-ban (Kelet-Németországban) üzletemberek előtt tartott beszédében Oroszországot európai országnak nevezte, és reményét fejezte ki, hogy az Európai Uniónak sikerül megtalálni az egyensúlyt a kapcsolatokban Moszkvával – számolt be róla a Magyar Nemzet, a Die Bundesreigerung német lapra hivatkozva.
Merz szerint ha sikerül visszahozni a békét és a szabadságot Európába, és ha hosszú távon kiegyensúlyozott viszonyt alakítanak ki a legnagyobb európai szomszéddal, azaz Oroszországgal, továbbá ha béke lesz és biztosított a szabadság, akkor az EU (és benne Németország) 2026 után is bizakodva tekinthet a jövőbe.
A német kancellár egyértelműen megerősítette:
Oroszország európai ország”.
A lap kiemelte, hogy Merz korábban az ukrajnai háború kapcsán keményebb álláspontot képviselt, s kiállt Ukrajna támogatása mellett.
Kiemelték: A francia elnök is tárgyalna Putyinnal.
Az Európai Unió pedig állítólag fontolóra veszi egy speciális tárgyalói pozíció létrehozását, amelynek feladata lenne képviselni az európai érdekeket az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokon, különösen a Vlagyimir Putyinnal való lehetséges egyeztetésekben.
Nyitókép forrása: Petros Karadjias / POOL / AFP