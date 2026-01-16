Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
friedrich merz európai unió németország ukrajna

Most fog felrobbanni a dühtől Zelenszkij: legnagyobb támogatója állt ki Oroszország mellett – az egész világot ledöbbentette a váratlan kijelentés

2026. január 16. 07:31

Szép lassan mindenki elengedi az ukrán elnök kezét, és jobb belátásra tér.

2026. január 16. 07:31
null

Friedrich Merz német kancellár egy újévi fogadáson Halle-ban (Kelet-Németországban) üzletemberek előtt tartott beszédében Oroszországot európai országnak nevezte, és reményét fejezte ki, hogy az Európai Uniónak sikerül megtalálni az egyensúlyt a kapcsolatokban Moszkvával – számolt be róla a Magyar Nemzet, a Die Bundesreigerung német lapra hivatkozva.

Merz szerint ha sikerül visszahozni a békét és a szabadságot Európába, és ha hosszú távon kiegyensúlyozott viszonyt alakítanak ki a legnagyobb európai szomszéddal, azaz Oroszországgal, továbbá ha béke lesz és biztosított a szabadság, akkor az EU (és benne Németország) 2026 után is bizakodva tekinthet a jövőbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

A  német kancellár egyértelműen megerősítette:

Oroszország európai ország”.

A lap kiemelte, hogy Merz korábban az ukrajnai háború kapcsán keményebb álláspontot képviselt, s kiállt Ukrajna támogatása mellett.

Kiemelték: A francia elnök is tárgyalna Putyinnal.

Az Európai Unió pedig állítólag fontolóra veszi egy speciális tárgyalói pozíció létrehozását, amelynek feladata lenne képviselni az európai érdekeket az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokon, különösen a Vlagyimir Putyinnal való lehetséges egyeztetésekben.

Nyitókép forrása: Petros Karadjias / POOL / AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Orange79
2026. január 16. 08:22
Az ún "partnereik" talán végre rádöbbennek, hogy egy feneketlen kútba öntik a pénzüket teljesen értelmetlenül. Ideje, hogy ez a tarháló kis gnóm meg a bunkó neonáci haverjai a lámpavasra kerüljenek ahová valók.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 16. 08:21
MERZ EGY ALJAS NÁCI HAZUDOZÓ! ÉN NEM HISZEK NEKI! HISZEM, HA LÁTOM SZOKTAM MONDANI!
Válasz erre
0
0
chiron
2026. január 16. 08:14
Szerintem inkább arra jött rá, hogy Ukrajna nem európai ország. Nem is lesz, ebben a formában. Ez csak a kihátrálós hastánc része, amit a hasonszőrű megvásárolható senkik csinálnak, ha rájöttek, hogy fordítva ülnek a döglött lovon. A politika még az üzleti világnál is jobban vonzza a pszichopatológiát mutató gátlástalanokat. Mondjuk, nem is véletlen az átfedés a két szakma között.
Válasz erre
0
0
Lami66
•••
2026. január 16. 08:13 Szerkesztve
Nem lesznek valami választások mostanában arrafelé? Választások előtt szoktak félrebeszélni a politikusok. Ott már 100 éve tudják "előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet".
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!