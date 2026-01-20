Ehhez jött hozzá az ellenzék szisztematikus »pályáról leterelése«: a legerősebb jelöltek kizárása adminisztratív és jogi eszközökkel, hogy aztán a hatalom a maradék, legyengített mezőnyre mutogathasson: »lám, volt verseny«. A 2019-es Guaidó-epizód külön fejezet a venezuelai bohózatban: az Egyesült Államok és több nyugati ország őt ismerte el »ideiglenes elnökként«, miközben a tényleges hatalom továbbra is Madurónál és apparátusánál maradt, Caracas pedig megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Washingtonnal.

A politikai bohózat hátterében közben valódi emberi dráma zajlott. A rezsim ellenzékével szembeni fellépésről egymást követték a jelentések: megfélemlítés, önkényes őrizetbe vételek, kínzásvádak, politikai foglyok. A mostani átmenetben az egyik fő amerikai hivatkozási alap épp az volt, hogy a hadművelet óta »több politikai foglyot szabadon engedtek« – ehhez képest civil szervezetek szerint több száz fogolyhoz képest csak néhány tucat szabadulásról van ellenőrizhető adat. Ez az abszurditás újabb csúcsa: ugyanaz az állam, amelyik éveken át tucatjával zárta börtönbe az ellenfeleit, most »jó pontokat gyűjt« a fogolyengedésekkel, hogy a Washingtonnal folytatott alkudozásban jobb pozícióból induljon.

Gazdaságilag Venezuela már régóta összeomlott állam benyomását kelti: olajban úszó ország, amelyben mégis alapvető élelmiszerekből is hiány van, a bolívar értéke a semmihez közelít, a lakosság jelentős része elvándorolt. A Maduro elfogása utáni napokban a venezuelai valuta újabb mélyrepülést produkált a feketepiacon, miközben a részleges olajblokád és a szankciók miatt alig érkezik dollár az országba, és a Nemzetközi Valutaalap 2026-ra ismét extrém inflációt jelez előre. Ilyen környezetben egy külső katonai beavatkozás nemcsak politikailag, hanem nagyon is konkrétan gazdasági értelemben is mindent felborít.

A 2026. január 3-i akció – brit parlamenti háttéranyagok szerint »Operation Resolve«, amerikai sajtóhírekben »Operation Absolute Resolve« néven – klasszikus különleges művelet: hónapokig tartó hírszerző előkészítés, majd éjszakai rajtaütés Caracasban, helikopteres kivonással és azonnali szállítással egy amerikai hadihajóra, onnan pedig New Yorkba. Venezuelai források szerint a támadásban mintegy száz ember halt meg, köztük Maduro testőrségének jelentős része és kubai katonai tanácsadók. A nemzetközi jogászok egy része világosan kimondja: egy ország nem érvényesítheti saját büntetőjogát egy másik állam területén annak beleegyezése nélkül, és Maduro erőszakos elhurcolása ezen az alapon jogellenes. A kép tehát egyszerre tragikus és abszurd: egy súlyosan kompromittált, legitimációját elvesztett elnököt egy olyan állam ragadja el, amelyik maga is átlépi a szuverenitás határát.

Ha egy lépést hátrébb lépünk, a venezuelai epizód egy hosszú amerikai mintázat utolsó fejezete. A hidegháború óta Latin-Amerika tele van olyan történetekkel, ahol Washington a »demokrácia« vagy a »stabilitás« jelszavával avatkozott be – többnyire baloldali vagy egyszerűen csak önálló utat kereső kormányok ellen. A képlet ismerős: először politikai–gazdasági nyomás, majd szankció, aztán, ha ez nem elég, jön a nyílt vagy fedett katonai eszköz.