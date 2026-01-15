Már csak ez hiányzott Zelenszkijnek: káosz van a fronton, egymás ellen fordultak az ukrán erők
Az ukrán hadsereg belső feszültségei látványosan felszínre kerültek a zaporizzsjai fronton, miközben az orosz erők fokozzák a nyomást. Az Ukrajna déli részén zajló események azt mutatják, hogy a katonák körében nő az elégedetlenség, és egyes egységek már egymás ellen fordulnak.
Az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja megyében szolgáló ukrán alakulatok között nyílt konfliktus alakult ki, miközben az orosz csapatok előrenyomulnak Huliaipole térségében. Az eseményekről a Euromaidan Press számolt be, amely szerint rohamcsapatok erőszakkal vontak parancsnokságuk alá területvédelmi katonákat.
A beszámoló szerint az ukrán erők nyugatra szorulnak vissza Huliaipolétól, ahol a rohamalakulatok a területvédő egységeket teszik felelőssé a kudarcokért. A területvédők ugyanakkor alulfegyverzettek és jelentős létszámhátrányban vannak az ötszörös túlerőben lévő orosz csapatokkal szemben.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna déli hadszínterén belső feszültségek robbantak ki
A konfliktus hátterében mélyülő parancsnoki ellentétek állnak. A területvédelmi dandárok regionális irányítás alá tartoznak, míg a rohamcsapatok közvetlenül a főparancsnoknak, Olekszandr Szirszkij tábornoknak jelentenek.
Amikor a források szűkössé válnak, a rohamerők előnyt élveznek, a területvédőket pedig felelőssé teszik a vereségekért.
A múlt héten jelentések érkeztek arról, hogy a huliaipolei szektorban ukrán rohamerők egy közeli területvédelmi dandár katonáit gyűjtötték össze, és az egység altisztjeinek és tisztjeinek tiltakozása ellenére Huliaipole irányába vezényelték őket. A helyzet súlyosságát az ukrán katonai ombudsman, Olha Resetyilova is elismerte, aki a Militarylandnek úgy nyilatkozott:
Ezzel a problémával tegnap óta foglalkozunk.
Hozzátette:
A probléma a parancsok nem megfelelő közléséből és az egységek közötti félrekommunikációból fakadt.
Miért feszülnek egymásnak az ukrajnai egységek?
A területvédelmi alakulatok feladata jellemzően települések hosszú távú védelme, míg a rohamcsapatokat gyors, erőszakos ellentámadásokra képezik ki. Előbbiek nehezen tudnak területet visszafoglalni, utóbbiak pedig nem alkalmasak statikus védelemre, mégis egymásra vannak utalva.
Huliaipolét hónapokon át a 102. és 106. területvédelmi dandár tartotta, rotáció nélkül, miközben az orosz erők akár ötszörös túlerőben támadtak.
Amikor a város decemberben elesett, Szirszkij a területvédő dandárokat tette felelőssé, jóllehet azok súlyos veszteségek árán, elégtelen ellátással védték állásaikat. A visszavonulás után a 17. ukrán hadtest utasította a Mala Tokmacskánál állomásozó 108. területvédelmi dandárt, hogy a 225. rohamdandár alá rendelt harccsoportot hozzon létre.
Az intézkedés heves ellenállásba ütközött, mivel a területvédők nem támadó feladatokra vannak kiképezve.
Január 5-én a 225. rohamdandár maszkos katonái teherautókkal vitték el a 108. dandár egyes tagjait. A dandár parancsnoka, Oleh Sirjajev szerint senkit sem raboltak el, és senkit sem fenyegettek. Ennek ellenére a jelentések szerint mintegy húsz területvédelmi katona továbbra is a rohamdandár parancsnoksága alatt maradt, új kiképzésen vesz részt, eközben a katonai szóvivő hangsúlyozta:
Nincs terv arra, hogy rohamfeladatokba vonják be őket.
Nyitókép: Facebook / az ukrán hadsereg 108. területvédelmi dandárja