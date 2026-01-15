Az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja megyében szolgáló ukrán alakulatok között nyílt konfliktus alakult ki, miközben az orosz csapatok előrenyomulnak Huliaipole térségében. Az eseményekről a Euromaidan Press számolt be, amely szerint rohamcsapatok erőszakkal vontak parancsnokságuk alá területvédelmi katonákat.

Ukrajna déli térségében megbomlott a katonai rend: Zaporizzsjában rohamcsapatok és területvédők kerültek konfliktusba.

Forrás: Facebook / az ukrán hadsereg 108. területvédelmi dandárja

A beszámoló szerint az ukrán erők nyugatra szorulnak vissza Huliaipolétól, ahol a rohamalakulatok a területvédő egységeket teszik felelőssé a kudarcokért. A területvédők ugyanakkor alulfegyverzettek és jelentős létszámhátrányban vannak az ötszörös túlerőben lévő orosz csapatokkal szemben.