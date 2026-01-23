Földindulás a Nemzetgyűlésben: nem sokon múlt, hogy még van olyan, hogy francia kormány

A francia jobboldal ikonikus alakja, Marine Le Pen a költségvetési vitákat „megalázó paródiának” nevezte. Elismerte ugyan, hogy a 49.3-as cikkely használata jogszerű, szerinte azonban „az alkotmány visszaélését” jelenti. A mérsékelt baloldali Szocialista Párt végül nem állt be az indítványok mögé. Laurent Baumel szocialista képviselő arra figyelmeztetett, hogy egy kormánybukás politikai válságot idézne elő. A szocialisták döntését az is befolyásolta, hogy Lecornu az utolsó pillanatban engedményeket tett a költségvetés ügyében.

Hasonló álláspontra helyezkedtek a konzervatív republikánusok is. Nicolas Ray republikánus képviselő szerint a parlamentnek engednie kell a költségvetés elfogadását, amit a francia emberek kérnek tőlük. Lecornu a vitában azzal érvelt, hogy kompromisszumok születtek, és hangsúlyozta, a 49.3-as eszközt végső megoldásként alkalmazta. Bár sajnálatát fejezte ki a lépés miatt, úgy fogalmazott:

túl sok képviselő nem akart döntést hozni.

A két indítvány elutasítása után a kormány ismét aktiválta a 49.3-as cikkelyt, ezúttal a költségvetés kiadási oldalán. Ez újabb bizalmatlansági próbálkozásokat vetít előre, amelyek várhatóan szintén elbuknak.