Macron költségvetés kormányválság bizalmatlansági indítvány Franciaország

Földindulás a Nemzetgyűlésben: nem sokon múlt, hogy még van olyan, hogy francia kormány

2026. január 23. 21:12

Pénteken két bizalmatlansági indítvány is napirendre került a Nemzetgyűlésben, miután a kormány a költségvetés egy részét szavazás nélkül vitte át. A francia politikai térben rendkívül szoros volt az erőpróba, végül néhány tucat voks döntött a kabinet túléléséről.

2026. január 23. 21:12
null

A francia kormány csak hajszálnyival kerülte el a bukást, miután a Nemzetgyűlés alsóházában két külön bizalmatlansági indítványról is szavaztak, írja az Euronews. A kabinetet vezető Sébastien Lecornu ellen a radikális baloldali és a jobboldali ellenzék is támadást indított, ám egyik kezdeményezés sem gyűjtött elegendő szavazatot.

A francia kormány túlélte a bizalmatlansági szavazásokat

Az első indítványt a radikális baloldali Engedetlen Franciaország, a másodikat a Nemzeti Tömörülés nyújtotta be. A kemény baloldal kezdeményezését összesen 269 képviselő támogatta, miközben a kormány megbuktatásához 288 szavazatra lett volna szükség. A jobboldali próbálkozás ennél is kevesebb voksot kapott.

A két tábor azért próbálta elszámoltatni a kormányt, mert az az alkotmány 49.3-as cikkelyét alkalmazva a költségvetési törvény első részét parlamenti szavazás nélkül fogadtatta el. A vita a péntek reggeli óráktól kifejezetten feszült volt.

A francia jobboldal ikonikus alakja, Marine Le Pen a költségvetési vitákat „megalázó paródiának” nevezte. Elismerte ugyan, hogy a 49.3-as cikkely használata jogszerű, szerinte azonban „az alkotmány visszaélését” jelenti. A mérsékelt baloldali Szocialista Párt végül nem állt be az indítványok mögé. Laurent Baumel szocialista képviselő arra figyelmeztetett, hogy egy kormánybukás politikai válságot idézne elő. A szocialisták döntését az is befolyásolta, hogy Lecornu az utolsó pillanatban engedményeket tett a költségvetés ügyében.

Hasonló álláspontra helyezkedtek a konzervatív republikánusok is. Nicolas Ray republikánus képviselő szerint a parlamentnek engednie kell a költségvetés elfogadását, amit a francia emberek kérnek tőlük. Lecornu a vitában azzal érvelt, hogy kompromisszumok születtek, és hangsúlyozta, a 49.3-as eszközt végső megoldásként alkalmazta. Bár sajnálatát fejezte ki a lépés miatt, úgy fogalmazott: 

túl sok képviselő nem akart döntést hozni.

A két indítvány elutasítása után a kormány ismét aktiválta a 49.3-as cikkelyt, ezúttal a költségvetés kiadási oldalán. Ez újabb bizalmatlansági próbálkozásokat vetít előre, amelyek várhatóan szintén elbuknak.

A politikai feszültség hátterében az áll, hogy Emmanuel Macron tavaly júniusban előrehozott választásokat írt ki, ami óta a Nemzetgyűlés három nagy tömbre szakadt, abszolút többség nélkül. 

A költségvetési huzavona tétje különösen nagy, mivel Franciaországra komoly nyomás nehezedik: a hiány tavaly elérte a GDP 5,4 százalékát, miközben Párizs vállalta, hogy az uniós szabályok szerint három százalék alá szorítja. Az Euronews beszámolója szerint a tervezet még a Szenátuson is átfut, majd visszakerül a Nemzetgyűlés elé egy harmadik, végső 49.3-as alkalmazásra, lezárva a feszült költségvetési maratont – feltéve, hogy addig is állva marad a francia kormány.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 23. 23:35
A mandineren már pár éve naponta megbukik Macron. 🤭
elcapo-2
2026. január 23. 21:56
Ebben a felállásban nem lehet egy országot kormányozni. V.ö. Belgium!
Szuperszig
2026. január 23. 21:46
Aztán miért? Van francia kormány? Mióta?
monuskaroly
2026. január 23. 21:40
Ezek ott tudják hogy az 1500-1700 milliárd (Zselé) Eurót nekik is törleszteni kell, igen nagy arányban? Az ügyben mi van a számonkéréssel???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!