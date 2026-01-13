Ft
01. 13.
kedd
friedrich merz Németország front üzenet orosz-ukrán háború fiatal

Foghatja a fejét Merz, kemény üzenetet küldtek neki a német fiatalok (VIDEÓ)

2026. január 13. 21:55

„Friedrich Merznek kellene elsőként a frontra mennie” – fogalmazott egy fiatal német lány.

2026. január 13. 21:55
null

Terjed az interneten egy olyan videó, melyben a német fiatalok üzennek a kancellárjuknak – szúrta ki Bohár Dániel, a Megafon riportere. 

A felvételen egy fiatal lány például azt mondja, hogy 

Friedrich Merznek kellene elsőként a frontra mennie”.

Arra pedig nincs megoldása, hogy mit tesznek akkor, ha nem találnak elegendő „önkéntest”. Majd azzal folytatta, hogy „nem olyan embereket kéne kényszeríteni, akiknek még van jövőjük”.

Bohár a látottakra úgy reagált, hogy „dühösek, teljesen érthető mód, mert 

nem Merz fog menni a frontra, hanem a fiatalok. Azok a fiatalok, akik békében akarnak élni, és nem Ukrajnáért meghalni”

– szögezte le.

A megmondóember gondolatait azzal zárta, hogy „a németek hoztak egy rossz döntést, a globalista Merzet választották meg. Mi tanuljunk a hibájukból!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

