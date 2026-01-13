Foghatja a fejét Merz, kemény üzenetet küldtek neki a német fiatalok (VIDEÓ)

Németországból érkezett a segélykiáltás: ez a sors vár Magyarországra is, ha nem vigyázunk
Hajmeresztő számokat közöltek.
„Friedrich Merznek kellene elsőként a frontra mennie” – fogalmazott egy fiatal német lány.
Terjed az interneten egy olyan videó, melyben a német fiatalok üzennek a kancellárjuknak – szúrta ki Bohár Dániel, a Megafon riportere.
A felvételen egy fiatal lány például azt mondja, hogy
Friedrich Merznek kellene elsőként a frontra mennie”.
Arra pedig nincs megoldása, hogy mit tesznek akkor, ha nem találnak elegendő „önkéntest”. Majd azzal folytatta, hogy „nem olyan embereket kéne kényszeríteni, akiknek még van jövőjük”.
Bohár a látottakra úgy reagált, hogy „dühösek, teljesen érthető mód, mert
nem Merz fog menni a frontra, hanem a fiatalok. Azok a fiatalok, akik békében akarnak élni, és nem Ukrajnáért meghalni”
– szögezte le.
A megmondóember gondolatait azzal zárta, hogy „a németek hoztak egy rossz döntést, a globalista Merzet választották meg. Mi tanuljunk a hibájukból!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP
