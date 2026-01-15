Ft
megadja gábor Bayer Zsolt világrend

Az új világrend

2026. január 15. 16:00

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

2026. január 15. 16:00
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért. Egyszerűen hibátlan! Köszönet érte!” 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Itt az új világrend – örülünk?

Teljes konszenzus övezi azt a tételt, hogy a korábbi, „szabályokon alapuló világrendnek”, a liberális világrendnek vége, és ha ez nem lenne elég, az új világrend még az ajtót is ránk rugdossa.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

