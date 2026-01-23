Az ENSZ-főbiztos keményen nekiment Washingtonnak: jogsértő bevándorlási razziákról és halálesetekről beszél

Az Egyesült Államoknak be kell tartania a nemzetközi jogot, és a bevándorlási intézkedések során be kell tartania a törvényes eljárásrendet - szögezi le a főbiztos, aki szerint aggasztó, hogy bizonyos esetekben az őrizetbe vett vagy letartóztatott embereknek nem biztosítják a jogsegélyt vagy nem a megfelelő időben.

Volker Türk független vizsgálatot követel abban a kérdésben, hogy az amerikai bevándorlási hivatal fogdáiban egyre többen veszítik életüket. Jelentések szerint tavaly 31-an haltak meg a hivatal fogdáiban, és az idén is már hatan.

A főbiztos elítélte, hogy az Egyesült Államokban rendszeresen rágalmazzák a bevándorlókat és a menekülteket, bűnözőknek, a társadalom élősködőinek bélyegzik őket, amivel

még kiszolgáltatottabbakká teszik őket az idegengyűlöletnek és a visszaéléseknek„.

(MTI)