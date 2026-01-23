Ft
01. 24.
szombat
volker türk ensz migráció intézkedés usa

Az ENSZ-főbiztos keményen nekiment Washingtonnak: jogsértő bevándorlási razziákról és halálesetekről beszél

2026. január 23. 22:49

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint az Egyesült Államok bevándorlási intézkedései során önkényes letartóztatások, aránytalan erőszak és halálesetek történnek.

2026. január 23. 22:49
null

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította pénteken az amerikai kormányt az egyéni szabadságjogok és a nemzetközi jog betartására a bevándorlókkal szembeni intézkedések során, miután a világszervezet önkényes és törvényellenes letartóztatásokról és őrizetbe vételekről értesült.

Előfordul, hogy embereket figyelnek, követnek, aztán őrizetbe vesznek, időnként erőszakkal, és nemcsak közterületen, hanem kórházban, templomban, mecsetben, bírósági vagy iskolaépületben, sőt, saját otthonukban is pusztán azon feltételezés alapján, hogy illegális bevándorlók

– írta közleményében Volker Türk.

„Az amerikai bevándorlási hivatal szemmel láthatóan szükségtelen és aránytalan erőt alkalmaz intézkedései során. Pedig ilyen eszközöket csak végső esetben lenne szabad bevetni, ha az illető, akivel szemben intézkednek, közvetlenül mások életét veszélyezteti” – tette hozzá.

Az Egyesült Államoknak be kell tartania a nemzetközi jogot, és a bevándorlási intézkedések során be kell tartania a törvényes eljárásrendet - szögezi le a főbiztos, aki szerint aggasztó, hogy bizonyos esetekben az őrizetbe vett vagy letartóztatott embereknek nem biztosítják a jogsegélyt vagy nem a megfelelő időben.

Volker Türk független vizsgálatot követel abban a kérdésben, hogy az amerikai bevándorlási hivatal fogdáiban egyre többen veszítik életüket. Jelentések szerint tavaly 31-an haltak meg a hivatal fogdáiban, és az idén is már hatan.

A főbiztos elítélte, hogy az Egyesült Államokban rendszeresen rágalmazzák a bevándorlókat és a menekülteket, bűnözőknek, a társadalom élősködőinek bélyegzik őket, amivel 

még kiszolgáltatottabbakká teszik őket az idegengyűlöletnek és a visszaéléseknek„.

(MTI)

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Dorset Naga
2026. január 24. 02:46
Na, ezért van az, hogy az ENSZ kutyafaszát sem ér. Megbassza a hatályos törvényeket is . Balos köcsögök, az emberiség megrontói.
1
0
csapláros
2026. január 24. 01:55
Az sajna egy impotens szervezetté vált, ahhoz képest, amilyen célokra és feladatokra létrehozták. Mint egy rossz tanár, akinek az osztályában rendetlenkednek, ütik és csépelik egymást a tanulók, a szervezet meg csak bután néz ki a fejéből. Pedig érdemes lenne az itt Közép-Kelet Európában érvényes sztálini igazsággal is tisztában lenniük ott New Yorkban is, hogy: ahol fát vágnak, ott forgács is akad.
2
0
kobi40
2026. január 24. 00:42
“jogsértő bevándorlási razziákról ” Illegálisan megszálló barbárokat minden országnak joga van eltakarítani, razziákkal felfedezni és kitoloncolni. Az ENSZ egy rakás szer.
2
0
uranvaros
2026. január 24. 00:11
Pofa be. Ide vezetett az ellenőrizetlen bevándorlás. Megelőzni jobb lenne mindenkinek
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!