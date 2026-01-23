Az ENSZ-főbiztos keményen nekiment Washingtonnak: jogsértő bevándorlási razziákról és halálesetekről beszél

„Szégyenteljes, teljességgel nevetséges” – durván kiakadtak Európa vezető hatalmában, kegyetlenül nekiestek Trumpnak
Kiverte a biztosítékot az amerikai elnök kijelentése.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint az Egyesült Államok bevándorlási intézkedései során önkényes letartóztatások, aránytalan erőszak és halálesetek történnek.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította pénteken az amerikai kormányt az egyéni szabadságjogok és a nemzetközi jog betartására a bevándorlókkal szembeni intézkedések során, miután a világszervezet önkényes és törvényellenes letartóztatásokról és őrizetbe vételekről értesült.
Előfordul, hogy embereket figyelnek, követnek, aztán őrizetbe vesznek, időnként erőszakkal, és nemcsak közterületen, hanem kórházban, templomban, mecsetben, bírósági vagy iskolaépületben, sőt, saját otthonukban is pusztán azon feltételezés alapján, hogy illegális bevándorlók
– írta közleményében Volker Türk.
„Az amerikai bevándorlási hivatal szemmel láthatóan szükségtelen és aránytalan erőt alkalmaz intézkedései során. Pedig ilyen eszközöket csak végső esetben lenne szabad bevetni, ha az illető, akivel szemben intézkednek, közvetlenül mások életét veszélyezteti” – tette hozzá.
Az Egyesült Államoknak be kell tartania a nemzetközi jogot, és a bevándorlási intézkedések során be kell tartania a törvényes eljárásrendet - szögezi le a főbiztos, aki szerint aggasztó, hogy bizonyos esetekben az őrizetbe vett vagy letartóztatott embereknek nem biztosítják a jogsegélyt vagy nem a megfelelő időben.
Volker Türk független vizsgálatot követel abban a kérdésben, hogy az amerikai bevándorlási hivatal fogdáiban egyre többen veszítik életüket. Jelentések szerint tavaly 31-an haltak meg a hivatal fogdáiban, és az idén is már hatan.
A főbiztos elítélte, hogy az Egyesült Államokban rendszeresen rágalmazzák a bevándorlókat és a menekülteket, bűnözőknek, a társadalom élősködőinek bélyegzik őket, amivel
még kiszolgáltatottabbakká teszik őket az idegengyűlöletnek és a visszaéléseknek„.
(MTI)
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Kiverte a biztosítékot az amerikai elnök kijelentése.