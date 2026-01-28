Ft
Kiszelly Zoltán nemzeti petíció magyarország pénz eu

Adjunk-e pénzt háborúra?

2026. január 28. 05:34

Az EU egyre szürreálisabb, George Orwell újbeszéde szól a hangszórókból.

2026. január 28. 05:34
null
Kiszelly Zoltán
Kiszelly Zoltán
Mozgástér

„A Nemzeti petíció első kérdése azt tudakolja, hogy Magyarország finanszírozza-e Ukrajna háborúját? Öntsünk-e pénzt egy feneketlen hordóba? Hozzájáruljunk-e újabb uniós kölcsönökhöz, amikor még a nekünk eddig jogosan járó pénzt sem kaptuk meg? Szeretnék-e az EU-ból egy adósságuniót csinálni? A magyarok most erről is elmondhatják véleményüket.

Korábban még a franciákat és hollandokat is népszavazásokon kérdezték arról, hogy mit gondolnak a sorsukat formáló nagy európai döntésekről. 2005-ben a franciák (55:45 arányban) nemet mondtak az alkotmányos alapszerződésre, 2016-ban a hollandok (62:38 arányban) nemet mondtak Ukrajna uniós társulási szerződésére. Azóta nem kérdezik őket. A nyugati »bezzeg demokráciákkal« ellentétben minket, magyarokat 2010 óta egyre többször kérdeznek a sorsunkat formáló kérdésekről, így logikus, hogy a kormány Ukrajna háborújának finanszírozásáról is kikéri az emberek véleményét.

Az EU egyre szürreálisabb, George Orwell újbeszéde szól a hangszórókból. Az »Európai Békeeszköz« (EPF) a háborút finanszírozza. A »migrációs szolidaritási mechanizmus« az illegális migránsok kötelező szétosztási kvótájának szinonimája. Az »Európai Demokrácia Pajzs« pedig a cenzúra új intézménye, amely meggátolja a szakadék felé száguldó brüsszeli vezetés nyilvános kritikáját, elvégre ez az öngyilkos politika egy ezoterikus beszéddel leplezi valós céljait, amit ha lefordítanak érthető hétköznapi beszédre, a mainstream politikai elit még gyorsabban veszítené el támogatottságát és még radikálisabb eszközökhöz kéne nyúlnia hatalma megtartása érdekében. Erre a folyamatra hívta fel a figyelmet J.D. Vance amerikai alelnök tavaly februári müncheni beszédében és ettől óv az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia (NSS).

A most induló nemzeti petíció első kérdése azt tudakolja, hogy »Nemet mondunk-e az orosz-ukrán háború további finanszírozására?«. A kérdés most aktuális, ugyanis fontos váltóállítás előtt állunk: Donald Trump elnök a béke embere, nem akarja országát elhúzódó háborúkba vinni, a fegyveres konfliktusokat tárgyalásos úton, nagy megállapodásokkal akarja lezárni. Az ukrajnai konfliktust is. A nyugati szövetségi rendszer legerősebb állama a háború oldaláról a tárgyalások és a béke oldalára állt, így a Biden-kormányzat politikájával ellentétben most valós esély nyílt (minimum) a fegyverszünetre, (maximum) egy békemegállapodásra. Mi az alternatíva? Kijev és Brüsszel ezzel szemben még további tíz évig finanszírozná a háborúpárti kijevi rezsimet és ezzel a háborút. E között kell választanunk!”

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

