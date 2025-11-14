Oroszországból megérkezett a válasz Orbán Viktor kritikájára – nem fogták vissza magukat

Oligarcha-bandaháború és kirakat Brüsszel felé: így borította el Ukrajnát a korrupció, amiben Zelenszkij jóbarátja csak az egyik főkolompos

Most persze kézzel-lábbal elhatárolódik az elnök Mingyicstől, de nagyon nem is tehet másként – szakértővel jártunk utána, hogy mi van a nagy korrupcióellenes színjáték mögött.