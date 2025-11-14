Az ukránok visszaszóltak Orbán Viktornak – és közben vérig sértettek 10 millió magyart
Eközben Volodimir Zelenszkij szövetségesei az aranyvécéket hátrahagyva menekülnek az országból.
A külügyminisztérium szóvivője szerint Volodimir Zelenszkij és kijevi vezetése csupán eszköz egy nemzetközi bűnszervezet kezében, amelyet többek között az Európai Bizottság és az amerikai Demokrata Párt támogat.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Orbán Viktor ukrajnai korrupcióval kapcsolatos kijelentésére reagálva „katonai maffiának” nevezte az ukrán hatalmi struktúrákat – írja az Izvesztyija.
Zaharova szerint
Volodimir Zelenszkij és kijevi vezetése csupán eszköz egy nemzetközi bűnszervezet kezében, amelyet többek között az Európai Bizottság és az amerikai Demokrata Párt támogat.
Miközben Zelenszkij szövetségesei az aranyvécéket hátrahagyva menekülnek az országból a korrupciós botrány miatt, az ukrán külügyminisztérium szóvivője Magyarországot vádolta.
Ezt is ajánljuk a témában
Eközben Volodimir Zelenszkij szövetségesei az aranyvécéket hátrahagyva menekülnek az országból.
Nyitókép: AFP/Alexander Zemlianichenko
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Döbbenet, a miniszterelnök tendenciákról és földrajzi bontásról beszél! Pedig mennyivel előremutatóbb kiposztolni egy fél füllel hallott téves adatot és szörnyülködni rajta egy sort. Francesca Rivafinoli írása.