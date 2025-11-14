Ft
Magyarország külügyminisztérium Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Marija Zaharova

Oroszországból megérkezett a válasz Orbán Viktor kritikájára – nem fogták vissza magukat

2025. november 14. 10:53

A külügyminisztérium szóvivője szerint Volodimir Zelenszkij és kijevi vezetése csupán eszköz egy nemzetközi bűnszervezet kezében, amelyet többek között az Európai Bizottság és az amerikai Demokrata Párt támogat.

2025. november 14. 10:53
null

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Orbán Viktor ukrajnai korrupcióval kapcsolatos kijelentésére reagálva „katonai maffiának” nevezte az ukrán hatalmi struktúrákat – írja az Izvesztyija.

Zaharova szerint

Volodimir Zelenszkij és kijevi vezetése csupán eszköz egy nemzetközi bűnszervezet kezében, amelyet többek között az Európai Bizottság és az amerikai Demokrata Párt támogat.

Miközben Zelenszkij szövetségesei az aranyvécéket hátrahagyva menekülnek az országból a korrupciós botrány miatt, az ukrán külügyminisztérium szóvivője Magyarországot vádolta.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Alexander Zemlianichenko

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Ezt is ajánljuk a témában

 

bagira004
2025. november 14. 11:53
Lényeg "Volodimir Zelenszkij és kijevi vezetése csupán eszköz egy nemzetközi bűnszervezet kezében, amelyet többek között az Európai Bizottság és az amerikai Demokrata Párt támogat." nem csak támogatják hanem ebből hasznot látnak.
martens
2025. november 14. 11:52
Teljesen jól látják. Az oroszok egyáltalán nem hülyék.
Tegnap
2025. november 14. 11:42
Az oroszok is teljesen tisztában vannak azzal, hogy a DeepState-Brüsszel bűnszervezet öklének szánták az ukrán nácikat. Meg hát egy irgalmatlanul jól működő pénzmosódának.
Ízisz
2025. november 14. 11:30
Z. "Ma az EU egy náci irányítás alatt lévő, teljesen törvénytelenül hatalmat bitorló vezetést támogat anyagilag, és politikailag egyaránt, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy maga az Európai Unió, illetve annak politikai vezetése – mely épp úgy és éppen azoknak a marionettfigurái, mint az ukrán vezetés – ugyanazon az úton halad, amelyet Ukrajna a 2014-es, USA által támogatott puccs után kijelölt magának. Ez jól látható és érzékelhető az EU-ban formálódó, egyre diktatórikusabbá váló, senkik által meg nem választott politikai irányítás, vagyis az Európai Bizottság tagjainak nyilatkozataiból, döntéseikből, egyes, más véleményen lévő tagországaikkal szemben alkalmazott, a demokrácia és a korábban megkötött, érvényben lévő szerződéseknek a figyelmen kívül hagyásában, a zsarolásukban, fenyegetésükben." 👆Ez van... Ezek tények... 💯😏❗
