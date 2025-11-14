Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Ilyen még nem volt: maga Zelenszkij leplezte le az ukránok titkos fegyverét, amellyel oroszországi célpontokat támadnak (VIDEÓ)

2025. november 14. 16:28

Az ukrán elnök felvételeket tett közzé arról, ahogy Ukrajna nagy hatótávolságú „Hosszú Neptun” rakétái oroszországi célpontokat értek el.

2025. november 14. 16:28
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken felvételeket tett közzé arról, ahogy Ukrajna nagy hatótávolságú „Hosszú Neptun” rakétái oroszországi célpontokat értek el – írja a Kyiv Post. A lap beszámolója szerint ez volt az első alkalom, hogy az ukránok nyilvánosan bemutatták a fegyvert bevetés közben.

Ukrán „Hosszú Neptunok”. Egyre többet teljesítenek 

– írta Volodimir Zelenszkij Telegram-oldalán.

Az ukrán elnök megerősítette , hogy az ukrán erők konkrét orosz helyszíneket támadtak, de további részleteket azonban nem árult el. „Ez a teljesen jogos válaszunk a folyamatos orosz terrorra. Az ukrán rakéták minden hónapban kézzelfogható és precíz eredményeket hoznak” – mondta az ukrán elnök, megköszönve mindazok munkáját, akik Ukrajna rakétaprogramjában részt vesznek a pontosság és a hatótávolság növelésében.

A Kyiv Post emlékeztet arra, hogy Kijev nemrég mutatta be a hazai gyártású Neptun rakéta korszerűsített változatát, ami ugyanaz a rendszer, amellyel 2022 áprilisában elsüllyesztették az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkva cirkálót.

A fejlesztett rakéta teljes alakját egy videón lehetett először látni, amelyet a Zbroja fegyvergyártó cég tett közzé augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségi napján. A Militarnyi védelmi szakportál megjegyezte, hogy a rakéta megnövelt teste magyarázatot adhat az ezer kilométeres hatótávolságra és a robbanófej méretének valószínű növekedésére.

Szerintük az új fegyver nagyobb mennyiségű robbanóanyagot vagy megerősített penetrátort tartalmazó robbanófejet, esetleg új irányítási rendszert is kaphatott. A 2023-as fejlesztési tervek tartalmaztak egy infravörös érzékelőt vagy célkövető rendszert a repülés végső szakaszához.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

obakapimaki
2025. november 14. 16:41
Már a takonyszínű drogos, tömeggyilkos, náci szardarab mond esti mesét? Ebben is szar..😂😂💩💩🇺🇦💩💩
nempolitizalok-0
•••
2025. november 14. 16:37 Szerkesztve
Akkor most az oroszok titkos fegyvere jön, de abból hat.
elégia
2025. november 14. 16:35
Majd bevonult a carrarai márvánnyal borított mellékhelyiségbe és ráült az arany bilire.
