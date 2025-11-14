Ilyen még nem volt: maga Zelenszkij leplezte le az ukránok titkos fegyverét, amellyel oroszországi célpontokat támadnak (VIDEÓ)

Zelenszkij csúnyán eltaktikázta magát: nagyrészt Magyarországtól függ, hogy tudnak-e majd fűteni télen
Az idei tél minden eddiginél nehezebb időszak elé állítja Ukrajnát.
Az ukrán elnök felvételeket tett közzé arról, ahogy Ukrajna nagy hatótávolságú „Hosszú Neptun” rakétái oroszországi célpontokat értek el.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken felvételeket tett közzé arról, ahogy Ukrajna nagy hatótávolságú „Hosszú Neptun” rakétái oroszországi célpontokat értek el – írja a Kyiv Post. A lap beszámolója szerint ez volt az első alkalom, hogy az ukránok nyilvánosan bemutatták a fegyvert bevetés közben.
Ukrán „Hosszú Neptunok”. Egyre többet teljesítenek
– írta Volodimir Zelenszkij Telegram-oldalán.
Az ukrán elnök megerősítette , hogy az ukrán erők konkrét orosz helyszíneket támadtak, de további részleteket azonban nem árult el. „Ez a teljesen jogos válaszunk a folyamatos orosz terrorra. Az ukrán rakéták minden hónapban kézzelfogható és precíz eredményeket hoznak” – mondta az ukrán elnök, megköszönve mindazok munkáját, akik Ukrajna rakétaprogramjában részt vesznek a pontosság és a hatótávolság növelésében.
A Kyiv Post emlékeztet arra, hogy Kijev nemrég mutatta be a hazai gyártású Neptun rakéta korszerűsített változatát, ami ugyanaz a rendszer, amellyel 2022 áprilisában elsüllyesztették az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkva cirkálót.
A fejlesztett rakéta teljes alakját egy videón lehetett először látni, amelyet a Zbroja fegyvergyártó cég tett közzé augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségi napján. A Militarnyi védelmi szakportál megjegyezte, hogy a rakéta megnövelt teste magyarázatot adhat az ezer kilométeres hatótávolságra és a robbanófej méretének valószínű növekedésére.
Szerintük az új fegyver nagyobb mennyiségű robbanóanyagot vagy megerősített penetrátort tartalmazó robbanófejet, esetleg új irányítási rendszert is kaphatott. A 2023-as fejlesztési tervek tartalmaztak egy infravörös érzékelőt vagy célkövető rendszert a repülés végső szakaszához.
