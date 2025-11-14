Ilyen még nem volt: maga Zelenszkij leplezte le az ukránok titkos fegyverét, amellyel oroszországi célpontokat támadnak (VIDEÓ)

A Kyiv Post emlékeztet arra, hogy Kijev nemrég mutatta be a hazai gyártású Neptun rakéta korszerűsített változatát, ami ugyanaz a rendszer, amellyel 2022 áprilisában elsüllyesztették az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkva cirkálót.

A fejlesztett rakéta teljes alakját egy videón lehetett először látni, amelyet a Zbroja fegyvergyártó cég tett közzé augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségi napján. A Militarnyi védelmi szakportál megjegyezte, hogy a rakéta megnövelt teste magyarázatot adhat az ezer kilométeres hatótávolságra és a robbanófej méretének valószínű növekedésére.

Szerintük az új fegyver nagyobb mennyiségű robbanóanyagot vagy megerősített penetrátort tartalmazó robbanófejet, esetleg új irányítási rendszert is kaphatott. A 2023-as fejlesztési tervek tartalmaztak egy infravörös érzékelőt vagy célkövető rendszert a repülés végső szakaszához.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó