„Háborús maffiahálózat” – azonnal reagáltak az oroszok Orbán Viktor mondataira
Az ukrán tisztviselők szerint egy új állami kezdeményezés leple alatt a megszállt régiók lakosságának erőszakos áttelepítése lehet tervben.
Moszkva egy új, mintegy 8,65 milliárd dolláros ipari és gazdasági projektet jelentett be, az úgynevezett „Szibériai Fejlesztési Programot”, amely az Ukrán Nemzeti Ellenállási Központ (CNR) november 13-i értékelése szerint valójában egy, a megszállt ukrán régiók lakóinak erőszakos áttelepítését célzó terv – számolt be a United24.
A központ ukrán tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy Oroszország már meg is kezdte a program első szakaszának megvalósítását, az iskolákat, kórházakat és közüzemi szolgáltatókat folyamatosan utasítják, hogy azonosítsák az „Oroszország Távol-Keletére hosszú távú kiküldetésre alkalmas alkalmazottakat”.
Az ukrán hatóságok a kezdeményezésben a szovjet korszakból ismert „szervezett toborzási” módszerek megismétlését látják, amelyek teljes közösségek deportálásával végződtek. Szerintük Moszkva célja az elfoglalt területek elnéptelenítése, és saját érdekei mentén történő átalakítása.
