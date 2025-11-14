Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrán Nemzeti Ellenállási Központ Moszkva orosz-ukrán háború Oroszország

Figyelmeztetnek az ukránok: Moszkva tömeges szibériai deportálásokra készül

2025. november 14. 06:54

Az ukrán tisztviselők szerint egy új állami kezdeményezés leple alatt a megszállt régiók lakosságának erőszakos áttelepítése lehet tervben.

2025. november 14. 06:54
null

Moszkva egy új, mintegy 8,65 milliárd dolláros ipari és gazdasági projektet jelentett be, az úgynevezett „Szibériai Fejlesztési Programot”, amely az Ukrán Nemzeti Ellenállási Központ (CNR) november 13-i értékelése szerint valójában egy, a megszállt ukrán régiók lakóinak erőszakos áttelepítését célzó terv – számolt be a United24.

A központ ukrán tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy Oroszország már meg is kezdte a program első szakaszának megvalósítását, az iskolákat, kórházakat és közüzemi szolgáltatókat folyamatosan utasítják, hogy azonosítsák az „Oroszország Távol-Keletére hosszú távú kiküldetésre alkalmas alkalmazottakat”.

Az ukrán hatóságok a kezdeményezésben a szovjet korszakból ismert „szervezett toborzási” módszerek megismétlését látják, amelyek teljes közösségek deportálásával végződtek. Szerintük Moszkva célja az elfoglalt területek elnéptelenítése, és saját érdekei mentén történő átalakítása.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. november 14. 09:38
Oroszország 1. Keletebbre tolódott, és a világ pénzügyi-gazdasági központja is Távol-Keleten, az Ázsiai Kis Tigrisek országaiban van. 2. hatalmas benépesületlen területek vannak az Uraltól K-re 3. ezek folyamatos csábítást jelentenek a new-yorki kazár uzsorásoknak azok megszerzésére, felosztására. Ez volt a mostani háború célja is. A civil életben is csábító egy gazdátlannak látszó eszköz eltulajdonítása 4. a szarrá roncsolt ukrán területeket ki kell takarítani az aknáktól, lőszerektől, roncsoktól, romoktól, lövészárkoktól. A lakásfelújítás is a legjobb, ha az üres lakótérben történik. Lakottan nyögvenyelős. A békével hazatérő ukránokat is elkell helyezni. A szovjet gyakorlatból ismert, hogy a szibériai kiküldetés aranybánya volt anno, mert 2-3 év alatt megkereshették egy gépkocsi vagy egy lakás árát. Ez most sem lesz másképp. Vagyis, nemhogy erőszak nem lesz, de még vissza is kell fogni a háborút átélt tömegeket attól, hogy elárasszák Szibériát.... Bruhahaha.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. november 14. 08:47
Putyin majd a dajcsokat deportálja Szibériába, miután 2029-ben menetrendszerüen megtámadta és elfoglalta Európa legnagyobb szeméttelepét a sok agyhalottal...
Válasz erre
1
0
Zsolt75
2025. november 14. 08:34
Tehát lesznek iskolák, kórházak és közüzemi szolgáltatók. Már jobb lesz nekik, mint ukrajnában. Egyébként mi okuk lenne őshonos oroszokat áttelepíteni?
Válasz erre
4
0
optimista-2
2025. november 14. 08:31
Magyarországról is lehetne deportálni. Vannak ötleteim.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!