Orbán Viktor: Európa veszíthet a legtöbbet – Brüsszel mégis a háborút finanszírozza

A képmutatás magasiskolája: ez a három uniós állam többet költött orosz LNG-re, mint Ukrajna támogatására
Hiába a háború és a szankciók, az orosz LNG-be ömlenek az uniós milliárdok – derül ki a Greenpeace jelentéséből.
Az EU országai fegyvert és pénzt adnak Ukrajnának, közben energiahordozókat vásárolnak Oroszországtól – ez a brüsszeli kettős politika ára.
Az Európai Unió továbbra is hatalmas összegekkel támogatja Ukrajnát, miközben egyre több tagállamban növekszik az elégedetlenség – írja a Magyar Nemzet.
Brüsszel fegyvereket és pénzügyi segélyeket biztosít Kijevnek, a háború kezdete óta már több mint 135 milliárd euró értékben.
Eközben a tagállamok súlyos gazdasági gondokkal küzdenek:
Németországban óriási a költségvetési hiány, Franciaországban megszorítások miatt bukott a kormányfő, az államadósság pedig történelmi csúcsot döntött.
Ugyan az EU a béke esélyeit hangoztatja, de a katonai támogatással folyamatosan ösztönzi Ukrajnát a harcok folytatására. Brüsszel még az ukrán EU-csatlakozás felgyorsítását is napirenden tartja, noha több tagállam, köztük Magyarország is, ellenzi a folyamatot.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a béke csak tárgyalások útján képzelhető el, Európának pedig közvetlenül Moszkvával kellene egyeztetnie.
Az ellentmondások ráadásul szembeötlőek: miközben az EU országai fegyverekkel és pénzzel támogatják Ukrajnát, több nyugat-európai tagállam továbbra is jelentős mennyiségű energiahordozót vásárol Oroszországtól.
Franciaország, Spanyolország és Belgium is a legnagyobb importőrök között volt az elmúlt években.
Vagyis Brüsszel egyszerre finanszírozza a háború mindkét oldalát, miközben az európai polgárok egyre nagyobb terheket viselnek.
Orbán Viktor szerint Európa veszíthet a legtöbbet, ha a konfliktus elhúzódik. A magyar miniszterelnök ismételten közvetlen tárgyalásokat sürgetett Moszkvával, mert szerinte csak így lehet valódi esély az orosz–ukrán békére.
Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldás mellett áll, miközben Brüsszel egyre inkább háborús logika mentén hozza meg döntéseit.
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Nyitókép: Dursun Aydemir / AFP