Az Európai Unió továbbra is hatalmas összegekkel támogatja Ukrajnát, miközben egyre több tagállamban növekszik az elégedetlenség – írja a Magyar Nemzet.

Brüsszel fegyvereket és pénzügyi segélyeket biztosít Kijevnek, a háború kezdete óta már több mint 135 milliárd euró értékben.

Eközben a tagállamok súlyos gazdasági gondokkal küzdenek:

Németországban óriási a költségvetési hiány, Franciaországban megszorítások miatt bukott a kormányfő, az államadósság pedig történelmi csúcsot döntött.

Ugyan az EU a béke esélyeit hangoztatja, de a katonai támogatással folyamatosan ösztönzi Ukrajnát a harcok folytatására. Brüsszel még az ukrán EU-csatlakozás felgyorsítását is napirenden tartja, noha több tagállam, köztük Magyarország is, ellenzi a folyamatot.