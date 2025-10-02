Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború napirenden Magyarország pénz fegyver Európai Unió

Orbán Viktor: Európa veszíthet a legtöbbet – Brüsszel mégis a háborút finanszírozza

2025. október 02. 10:15

Az EU országai fegyvert és pénzt adnak Ukrajnának, közben energiahordozókat vásárolnak Oroszországtól – ez a brüsszeli kettős politika ára.

2025. október 02. 10:15
null

Az Európai Unió továbbra is hatalmas összegekkel támogatja Ukrajnát, miközben egyre több tagállamban növekszik az elégedetlenség – írja a Magyar Nemzet

Brüsszel fegyvereket és pénzügyi segélyeket biztosít Kijevnek, a háború kezdete óta már több mint 135 milliárd euró értékben. 

Eközben a tagállamok súlyos gazdasági gondokkal küzdenek: 

Németországban óriási a költségvetési hiány, Franciaországban megszorítások miatt bukott a kormányfő, az államadósság pedig történelmi csúcsot döntött.

Ugyan az EU a béke esélyeit hangoztatja, de a katonai támogatással folyamatosan ösztönzi Ukrajnát a harcok folytatására. Brüsszel még az ukrán EU-csatlakozás felgyorsítását is napirenden tartja, noha több tagállam, köztük Magyarország is, ellenzi a folyamatot. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: a béke csak tárgyalások útján képzelhető el, Európának pedig közvetlenül Moszkvával kellene egyeztetnie.

Az ellentmondások ráadásul szembeötlőek: miközben az EU országai fegyverekkel és pénzzel támogatják Ukrajnát, több nyugat-európai tagállam továbbra is jelentős mennyiségű energiahordozót vásárol Oroszországtól

Ezt is ajánljuk a témában

Franciaország, Spanyolország és Belgium is a legnagyobb importőrök között volt az elmúlt években. 

Vagyis Brüsszel egyszerre finanszírozza a háború mindkét oldalát, miközben az európai polgárok egyre nagyobb terheket viselnek.

Orbán Viktor szerint Európa veszíthet a legtöbbet, ha a konfliktus elhúzódik. A magyar miniszterelnök ismételten közvetlen tárgyalásokat sürgetett Moszkvával, mert szerinte csak így lehet valódi esély az orosz–ukrán békére. 

Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldás mellett áll, miközben Brüsszel egyre inkább háborús logika mentén hozza meg döntéseit.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Dursun Aydemir / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
megabo
2025. október 02. 11:57
jajjj már megint mindent jobban tud. Az EU legcsoróbb országának a miniszterelnökeként osztja az észt.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. október 02. 11:50
Vannak OLYAN emberek, AKIK földrészek, javait papiralizálják!!!!!! DE KÖZBEN MILLIÓK ÉLETÉVEL JÁTSZADOZNAK!!!! NEM LENNÉK A HELYÜKBE!!!!!!!:)))))
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 02. 11:47
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. október 02. 11:42
A magyar nép már szavazott. Ukrajna nem való az EU-ba. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak, mert nem engedjük be az EU-ba a fasiszta ukrán diktatúrát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!