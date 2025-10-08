Retteg a német médium: Orbán és Trump új fejezetet nyithat Európában (VIDEÓ)

Megpecsételődött az EU sorsa és csak két forgatókönyv lehetséges
Az MCC-ben tartott konferencián nyíltan kimondták: az EU nem élheti túl reform nélkül, de a központosítás helyett a tagállami szuverenitás a megoldás.
Az Arte szerint megállíthatatlanul terjed az illiberalizmus a kontinensen. Orbán Viktor pedig már nemcsak egy politikai oldalt, hanem egy reakciós társadalmi mozgalmat vezet.
Kétségbeesett hangvételű műsorral jelentkezett az Arte, egy francia-német közszolgálati médium, amelyben a konzervatív jobboldali mozgalom – amit konzekvensen „szélsőjobboldalinak” neveznek – európai előretörése miatt keseregnek a műsor szereplői. Az Arte műsorában elhangzottak szerint az illiberális demokrácia az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap, különösen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közötti kapcsolat miatt.
Az Arte szerint Orbán már 15 éve következetesen építi az illiberális demokráciát Magyarországon. Ma már pedig a világ legerősebb hatalmának vezetőjével, Donald Trumppal karöltve terjesztheti azt a világban. Az Arte szerint a „radikális jobboldali” pártok ma már szinte minden európai uniós országban jelen vannak, és sok helyen jelentős politikai erővé váltak. Az Európai Parlamentben is látványos a jobboldali pártok előretörése. A 2024-es júniusi európai választásokon a 720 mandátumból 192-t szereztek meg, három frakciót alkotva:
Bár a három frakció bizonyos kérdésekben nem mindig egységes, a jobboldali pártok egyre nagyobb láthatóságot és erőforrásokat kapnak az EP-n keresztül.
Az Arte, ahogy az ilyen műsorokban már szinte kötelező, megemlékezik a Mathias Corvinus Collegium vélt vagy valós szerepéről is. A mostani műsorban emlékeztetnek arra, hogy az MCC és a lengyel Ordo Iuris idén tavasszal mutatta be a „Nagy Újraindítás: a tagállamok szuverenitásának visszaállítása az Európai Unióban” című tanulmányát.
A műsorban elhangzik az is, hogy a „radikális jobboldal” sikerének egyik kulcsa a példátlan nemzetközi hálózatépítés.
Ennek egyik fontos részének nevezik az Alapjogokért Központ által évente megrendezett CPAC Hungary konferenciát, amelyen 2022 óta európai és globális jobboldali vezetők találkoznak, stratégiákat cserélnek, és erősítik médialáthatóságukat. Az ilyen események egységet sugallnak, miközben elsimítják a mozgalmon belüli ellentéteket. A jobboldal számára a közösségi média is kulcsfontosságú eszköz.
Eközben az Arte amiatt aggódik, hogy a jobboldaliak az antifasiszta mozgalmakat ellenségként bélyegzik meg. Trump például bejelentette, hogy az Antifát terrorszervezetként kezeli, és Orbán Viktor, valamint több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
Ezt is ajánljuk a témában
Az MCC-ben tartott konferencián nyíltan kimondták: az EU nem élheti túl reform nélkül, de a központosítás helyett a tagállami szuverenitás a megoldás.
A műsorban elhangzottak szerint
a „radikális jobboldal” ma már nem csupán politikai erő, hanem egy reakciós társadalmi mozgalom, amely a társadalom gondolkodásmódját igyekszik megváltoztatni.
Olyan témákban, mint a feminizmus, a migráció vagy az egyetemi szabadság, a jobboldal új narratívákat teremt. A „tradwife” mozgalom például az 1950-es évek háziasszony-ideálját idealizálja, míg a „remigráció” és a „nagy népességcsere” fogalmai a mainstream politikai diskurzus részévé váltak.
Az Arte műsorában végül arra a következtetésre jutnak, hogy
az illiberalizmus térnyerése, amelyet Orbán Viktor és Donald Trump neve fémjelez, új fejezetet nyithat Európában.
A „radikális jobboldal” jól szervezett, nemzetközi hálózatokon keresztül terjeszti ideológiáját, és a közösségi médiát használva formálja a közvéleményt. Bár a mozgalom nem egységes, céljuk közös: az Európai Unió és a liberális demokráciák átalakítása egy szuverén nemzetekre épülő, reakciós értékrendet képviselő rendszerré. A kérdés az, hogy ez a vízió mennyire tudja megváltoztatni Európa jövőjét.
Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör is, melynek alapítóját, az Alapjogokért Központ főigazgatóját kérdeztük.
***