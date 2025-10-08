Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia illiberalizmus Donald Trump Orbán Viktor Európai Unió

Retteg a német médium: Orbán és Trump új fejezetet nyithat Európában (VIDEÓ)

2025. október 08. 19:11

Az Arte szerint megállíthatatlanul terjed az illiberalizmus a kontinensen. Orbán Viktor pedig már nemcsak egy politikai oldalt, hanem egy reakciós társadalmi mozgalmat vezet.

2025. október 08. 19:11
null

Kétségbeesett hangvételű műsorral jelentkezett az Arte, egy francia-német közszolgálati médium, amelyben a konzervatív jobboldali mozgalom – amit konzekvensen „szélsőjobboldalinak” neveznek – európai előretörése miatt keseregnek a műsor szereplői. Az Arte műsorában elhangzottak szerint az illiberális demokrácia az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap, különösen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közötti kapcsolat miatt.

Orbán Viktor, Andrej Babis
Andrej Babis Orbán Viktor szoros szövetséges győzött legutóbb Csehországban. Van miért aggódniuk az illiberális demokrácia ellenzőinek. Forrás: AFP

Az Arte szerint Orbán már 15 éve következetesen építi az illiberális demokráciát Magyarországon. Ma már pedig a világ legerősebb hatalmának vezetőjével, Donald Trumppal karöltve terjesztheti azt a világban. Az Arte szerint a „radikális jobboldali” pártok ma már szinte minden európai uniós országban jelen vannak, és sok helyen jelentős politikai erővé váltak. Az Európai Parlamentben is látványos a jobboldali pártok előretörése. A 2024-es júniusi európai választásokon a 720 mandátumból 192-t szereztek meg, három frakciót alkotva:

  • az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) Giorgia Meloni vezetésével,
  • a Patrióták Európáért (PfE) a francia Nemzeti Tömörüléssel (Rassemblement National) az élen, valamint
  • az Szuverén Nemzetek Európája frakció, amelynek legerősebb delegációja az AfD.

Bár a három frakció bizonyos kérdésekben nem mindig egységes, a jobboldali pártok egyre nagyobb láthatóságot és erőforrásokat kapnak az EP-n keresztül.

Az Arte, ahogy az ilyen műsorokban már szinte kötelező, megemlékezik a Mathias Corvinus Collegium vélt vagy valós szerepéről is. A mostani műsorban emlékeztetnek arra, hogy az MCC és a lengyel Ordo Iuris idén tavasszal mutatta be a „Nagy Újraindítás: a tagállamok szuverenitásának visszaállítása az Európai Unióban” című tanulmányát.

A műsorban elhangzik az is, hogy a „radikális jobboldal” sikerének egyik kulcsa a példátlan nemzetközi hálózatépítés.

Ennek egyik fontos részének nevezik az Alapjogokért Központ által évente megrendezett CPAC Hungary konferenciát, amelyen 2022 óta európai és globális jobboldali vezetők találkoznak, stratégiákat cserélnek, és erősítik médialáthatóságukat. Az ilyen események egységet sugallnak, miközben elsimítják a mozgalmon belüli ellentéteket. A jobboldal számára a közösségi média is kulcsfontosságú eszköz.

Eközben az Arte amiatt aggódik, hogy a jobboldaliak az antifasiszta mozgalmakat ellenségként bélyegzik meg. Trump például bejelentette, hogy az Antifát terrorszervezetként kezeli, és Orbán Viktor, valamint több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.

Orbán Viktor és Donald Trump nyithat új fejezetet a történelemben 

A műsorban elhangzottak szerint

a „radikális jobboldal” ma már nem csupán politikai erő, hanem egy reakciós társadalmi mozgalom, amely a társadalom gondolkodásmódját igyekszik megváltoztatni.

Olyan témákban, mint a feminizmus, a migráció vagy az egyetemi szabadság, a jobboldal új narratívákat teremt. A „tradwife” mozgalom például az 1950-es évek háziasszony-ideálját idealizálja, míg a „remigráció” és a „nagy népességcsere” fogalmai a mainstream politikai diskurzus részévé váltak.

Az Arte műsorában végül arra a következtetésre jutnak, hogy

az illiberalizmus térnyerése, amelyet Orbán Viktor és Donald Trump neve fémjelez, új fejezetet nyithat Európában.

A „radikális jobboldal” jól szervezett, nemzetközi hálózatokon keresztül terjeszti ideológiáját, és a közösségi médiát használva formálja a közvéleményt. Bár a mozgalom nem egységes, céljuk közös: az Európai Unió és a liberális demokráciák átalakítása egy szuverén nemzetekre épülő, reakciós értékrendet képviselő rendszerré. A kérdés az, hogy ez a vízió mennyire tudja megváltoztatni Európa jövőjét.

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

 

Zvergg
2025. október 08. 19:52
A"radikale rechten" és az "illiberalizmus " úgy kellene No-nak,mint egy falat kenyér.Az igazi No túlélését jelentené.
robertdenyiro
2025. október 08. 19:40
Rettegjetek, mocskos bolsilibkány férgek. Rettegés az életetek. Megérdemlitek.
Kanmacska
2025. október 08. 19:36
Az illiberalizmus reakciós. Nofene. Mondjuk, tényleg nem progresszív, de ez a szóhasználat is kivetíti, hogy neomarxistákkel álunk szemben az EU-ban.
Vata Aripeit
•••
2025. október 08. 19:21 Szerkesztve
Jól van ez így. Mentek a kukába libsik :-)
