Retteg a német médium: Orbán és Trump új fejezetet nyithat Európában (VIDEÓ)

Kétségbeesett hangvételű műsorral jelentkezett az Arte, egy francia-német közszolgálati médium, amelyben a konzervatív jobboldali mozgalom – amit konzekvensen „szélsőjobboldalinak” neveznek – európai előretörése miatt keseregnek a műsor szereplői. Az Arte műsorában elhangzottak szerint az illiberális demokrácia az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap, különösen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közötti kapcsolat miatt.

Andrej Babis Orbán Viktor szoros szövetséges győzött legutóbb Csehországban. Van miért aggódniuk az illiberális demokrácia ellenzőinek. Forrás: AFP

Az Arte szerint Orbán már 15 éve következetesen építi az illiberális demokráciát Magyarországon. Ma már pedig a világ legerősebb hatalmának vezetőjével, Donald Trumppal karöltve terjesztheti azt a világban. Az Arte szerint a „radikális jobboldali” pártok ma már szinte minden európai uniós országban jelen vannak, és sok helyen jelentős politikai erővé váltak. Az Európai Parlamentben is látványos a jobboldali pártok előretörése. A 2024-es júniusi európai választásokon a 720 mandátumból 192-t szereztek meg, három frakciót alkotva:

az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) Giorgia Meloni vezetésével,

a Patrióták Európáért (PfE) a francia Nemzeti Tömörüléssel (Rassemblement National) az élen, valamint

az Szuverén Nemzetek Európája frakció, amelynek legerősebb delegációja az AfD.

Bár a három frakció bizonyos kérdésekben nem mindig egységes, a jobboldali pártok egyre nagyobb láthatóságot és erőforrásokat kapnak az EP-n keresztül.