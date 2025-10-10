Hatalmas robbanások rázták meg az Egyesült Államokat, többen meghaltak, sokan eltűntek (VIDEÓ)

Robbanások történtek pénteken egy lőszerraktárban Tennessee államban, a katasztrófában többen életüket vesztették, illetve eltűntek – közölték a hatóságok.

Chris Davis, Humphreys megyei seriff sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és ő számolt be arról, hogy több halott és eltűnt van, de számukat nem ismerik. A robbanások okát sem tudják egyelőre, és a katasztrófa kivizsgálása napokig eltarthat – tette hozzá. Bár az épületek viszonylag távol helyezkednek el egymástól biztonsági okból, kisebb robbanások ezután is történhetnek. A tűzoltók és a mentők egyelőre nem merik megközelíteni a felrobbant épületet, félve az esetleges további robbanásoktól – mondta.

A nyolc épületből álló lőszerraktár, amelyben robbanószereket is tárolnak, erdővel borított hegyoldalon terül el Bucksnort kisváros közelében, Nashville-től száz kilométerrel délnyugatra. Egy Accurate Energetic Systems nevű cég tulajdonában van – írta az AP hírügynökség.

A WTVF tévé jelentette, hogy a robbanások helyszíne feletti légifelvételek tanúsága szerint egy hegytetőn álló épület megsemmisült, és a közelében kiégett gépjárművek láthatók.