Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lőszerraktár Nashville Tennessee

Hatalmas robbanások rázták meg az Egyesült Államokat, többen meghaltak, sokan eltűntek (VIDEÓ)

2025. október 10. 19:45

Egy lőszerraktár robbant Tennessee államban.

2025. október 10. 19:45
null

Robbanások történtek pénteken egy lőszerraktárban Tennessee államban, a katasztrófában többen életüket vesztették, illetve eltűntek – közölték a hatóságok.

Chris Davis, Humphreys megyei seriff sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és ő számolt be arról, hogy több halott és eltűnt van, de számukat nem ismerik. A robbanások okát sem tudják egyelőre, és a katasztrófa kivizsgálása napokig eltarthat – tette hozzá. Bár az épületek viszonylag távol helyezkednek el egymástól biztonsági okból, kisebb robbanások ezután is történhetnek. A tűzoltók és a mentők egyelőre nem merik megközelíteni a felrobbant épületet, félve az esetleges további robbanásoktól – mondta.

A nyolc épületből álló lőszerraktár, amelyben robbanószereket is tárolnak, erdővel borított hegyoldalon terül el Bucksnort kisváros közelében, Nashville-től száz kilométerrel délnyugatra. Egy Accurate Energetic Systems nevű cég tulajdonában van – írta az AP hírügynökség.

A WTVF tévé jelentette, hogy a robbanások helyszíne feletti légifelvételek tanúsága szerint egy hegytetőn álló épület megsemmisült, és a közelében kiégett gépjárművek láthatók.

(MTI)

Nyitókép: YouTube

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
letsgobrandon-2
2025. október 10. 20:49
ezért nem szabad mentost meg kólát keverni
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2025. október 10. 20:32
Gyanús, hogy szabotázs, de inkább a hadsereg városi bevetései miatt.... Polgárháborús.
Válasz erre
1
0
kiss.istvan770
•••
2025. október 10. 20:31 Szerkesztve
Egy újabb ukrán provokáció amivel az USA-t bele akarják rángatni a háborújukba, az oroszokra fogva. Nemsoká megtalálják a szigszalaggal összetákolt orosz csali drónt, ami átrepült az Óperenciás-tengeren. Remélem tévedek. Ismétlés: 2025. szeptember 30. 16:48 Ukrajna a rakéta, majd "dróntámadás" után újabb hamis zászlós provokációkat tervez az EU-ban. "A provokáció egy lengyel területre telepített szabotázs- és felderítő csoport körül forog, amely állítólag orosz és fehérorosz különleges erők katonáiból áll ... Az egység tagjait már kiválasztották az Oroszország Szabadsága Légiója és a fehérorosz Kastus Kalinouski Ezred soraiból, amelyek Kijevért harcoltak az ukrajnai konfliktusban"
Válasz erre
3
0
gacsat
2025. október 10. 20:09
Putyinvót. Hálából az ukránoknak nyújtott felderítési támogatásért.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!