háború Fehér Házban Ukrajna béke orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump

Trump bizakodó: a gázai háború után az ukránt is gyorsan lezárná

2025. október 15. 20:29

Az amerikai elnök ismét pozitívan áll az orosz-ukrán háború kérdéséhez. Az izraeli siker visszaadta számára a reményt, hogy Ukrajnában is hamarosan béke lehet.

2025. október 15. 20:29
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A találkozó előtt Trump bizakodó, és úgy érzi, hogy az izraeli túszok kiszabadítása után Ukrajnában is el tudná intézni, hogy béke legyen – tudta meg a Fehér Ház egyik tisztviselőjétől a Politico.

béke
Donald Trump bízik benne, hogy Ukrajnában is sikerül elintéznie, hogy béke legyen
Forrás: AFP

Mindenki abban reménykedik, hogy a pénteki találkozó közelebb hozhatja a békét

Olga Sztefanisina, Ukrajna amerikai nagykövete a lapnak arról beszélt, hogy a mostani találkozót az eddigieknél sokkal több szervezési munkával és nagyobb együttműködéssel készítik elő.

 „Ez egy teljesen újfajta együttműködés: a katonai csapatok két hete dolgoznak a találkozó előkészítésén, a miniszterelnök pénzügyi partnerekkel tárgyal az erőfeszítések összehangolásáról. A gazdasági és energetikai delegációk pedig azon munkálkodnak, hogy az amerikai energiaszolgáltatók bevonásával enyhítsék az az orosz támadások hatását az ukrajnai energetikai infrastruktúrára” – nyilatkozta a nagykövet.

Zelenszkij elnök hétfőn arról számolt be, hogy Trump azt javasolta neki, washingtoni útja során tárgyaljon az amerikai energetikai vállalatokkal.

 Az ukrán elnök elmondta: amerikai látogatásának elsődleges célja védelmet szerezni Ukrajna infrastruktúrája számár az orosz rakétákkal szemben, 

ám nem kizárt, hogy Trump megint komolyabb reményeket fűz a háború lezárásához.

Az amerikai elnök többször is hangot adott bosszúságának, hogy sokkal nehezebb véget vetni az ukrajnai háborúnak, mint azt előzetesen gondolta, de a Fehér Házban újra optimista hangulat uralkodik az izraeli foglyok sikeres kiszabadításának köszönhetően. A Politico által megszólaltatott tisztviselő szerint ráadásul Oroszországnak is egyre inkább érdekében áll tárgyalóasztalhoz ülni, ami bizakodásra ad okot Trump számára.

„Ahogy már az elnök is elmondta, Oroszország szempontjából nem alakul jól a háború. Az orosz gazdaság romokban, és több ezer katonát veszítenek el, miközben nem sikerül számottevő területeket szerezniük. Ha okosan gondolkodnak, azon lesznek, hogy mihamarabb békét kössenek, hiszen a háború nagyon rossz hatással volt az ország megítélésére is” – nyilatkozta a tisztviselő, aki szerint Vlagyimir Putyin sok ajánlatot elutasított, amelyek előnyösek lettek volna Oroszország számára. – 

„Az amerikai elnök bízik benne, hogy sikerül mindkét felet meggyőznie, és véget vetnek az értelmetlen vérontásnak”

 – foglalta össze.

Nem csak a baj, a béke is jöhet csőstül

Steve Witkoff, Trump különmegbízottja és vezető tárgyalója a Közel-Keleten és Európában, többször is beszélt róla, hogy az amerikai elnök három fő külpolitikai célt tűzött ki második ciklusára: 

  •  a gázai konfliktus befejezését,
  • az orosz–ukrán háború lezárását
  •  és egy új nukleáris megállapodás megkötését Iránnal.

„Washingtonban már a kezdetekkor belátták, hogy a három közül a gázai helyzet lesz a legegyszerűbb” – mondta a tisztviselő, de hangsúlyozta, a két másik cél megvalósítását is komolyan gondolja a Trump adminisztráció, sőt, egyre optimistábbak azokkal kapcsolatban. – 

„Az a benyomásom, hogy most úgy állnak hozzá: a siker további sikereket hoz majd magával”

 – vélekedett.

Nyitókép: Yoan VALAT / POOL / AFP

