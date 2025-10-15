Trump bizakodó: a gázai háború után az ukránt is gyorsan lezárná

„Ez egy teljesen újfajta együttműködés: a katonai csapatok két hete dolgoznak a találkozó előkészítésén, a miniszterelnök pénzügyi partnerekkel tárgyal az erőfeszítések összehangolásáról. A gazdasági és energetikai delegációk pedig azon munkálkodnak, hogy az amerikai energiaszolgáltatók bevonásával enyhítsék az az orosz támadások hatását az ukrajnai energetikai infrastruktúrára” – nyilatkozta a nagykövet.

Zelenszkij elnök hétfőn arról számolt be, hogy Trump azt javasolta neki, washingtoni útja során tárgyaljon az amerikai energetikai vállalatokkal.

Az ukrán elnök elmondta: amerikai látogatásának elsődleges célja védelmet szerezni Ukrajna infrastruktúrája számár az orosz rakétákkal szemben,

ám nem kizárt, hogy Trump megint komolyabb reményeket fűz a háború lezárásához.

Az amerikai elnök többször is hangot adott bosszúságának, hogy sokkal nehezebb véget vetni az ukrajnai háborúnak, mint azt előzetesen gondolta, de a Fehér Házban újra optimista hangulat uralkodik az izraeli foglyok sikeres kiszabadításának köszönhetően. A Politico által megszólaltatott tisztviselő szerint ráadásul Oroszországnak is egyre inkább érdekében áll tárgyalóasztalhoz ülni, ami bizakodásra ad okot Trump számára.