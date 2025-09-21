Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
dróntámadás Libanon Izrael Hezbollah

Öten meghaltak Libanonban egy izraeli dróntámadás következtében

2025. szeptember 21. 23:01

Az izraeli hadsereg vizsgálatot indít.

2025. szeptember 21. 23:01
null

Öten meghaltak vasárnap Libanonban egy izraeli dróntámadásban – számolt be a bejrúti egészségügyi minisztérium. Az izraeli hadsereg közlése szerint az ország déli részén található Bint Dzsbeil települést érő támadás a libanoni Hezbollah síita milícia egyik tagja ellen irányult, ám a támadásbán

 „több ártatlan civil is meghalt” 

ezért az izraeli hadsereg vizságlatot indít az ügyben.

A bejrúti tájékoztatás szerint további két ember megsebesült. Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke arról számolt be, hogy a támadásban meghalt egy családapa és három gyereke, és az anya is megsebesült. Az áldozatoknak amerikai állampolgárságuk is volt.

A libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a csapás egy motort és egy járművet ért. Az izraeliek által kiadott közleményben azt írják:

 „az izraeli hadsereg sajnálja, ha ártatlan személyek sebesülnek meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a károkat a lehető legkisebbre csökkentse. Az esetet vizsgálják”.

Navaf Szalam libanoni miniszterelnök X közösségi oldalán „megfélemlítő üzenetnek” nevezte a támadást.

(MTI)

Nyitókép: Mostafa Alkharouf / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nagylajos
2025. szeptember 22. 00:47
Össze kéne már fogni a térségnek a zsidó terror-állam ellen. Ha mindenki kiáll a gyilkos, mészáros izraeli cionista rezsim ellen - akkor talán USA sem védheti meg izraelt. Az egész világ elítéli már ezt a brutális USA által fenntartott terrorállamot.
Válasz erre
0
0
MaBaker
2025. szeptember 22. 00:06
Melyik országot nem bombázta még a közel keleten a béke és demokrácia védőszentje?
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2025. szeptember 21. 23:12
Az oroszok megint megvágták Kijevet.
Válasz erre
1
0
Bynortx
2025. szeptember 21. 23:07
Nincs más hadsereg, amelyik sajnálkozik az ellenség kárán.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!