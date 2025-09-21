Öten meghaltak Libanonban egy izraeli dróntámadás következtében

Minden határt átlépett Putyin: azonnal reagált a Magyar Honvédség
„Magyarországon is azonnal emeltük a légvédelmi készenlétet” – mondta Böröndi Gábor vezérezredes.
Az izraeli hadsereg vizsgálatot indít.
Öten meghaltak vasárnap Libanonban egy izraeli dróntámadásban – számolt be a bejrúti egészségügyi minisztérium. Az izraeli hadsereg közlése szerint az ország déli részén található Bint Dzsbeil települést érő támadás a libanoni Hezbollah síita milícia egyik tagja ellen irányult, ám a támadásbán
„több ártatlan civil is meghalt”
ezért az izraeli hadsereg vizságlatot indít az ügyben.
A bejrúti tájékoztatás szerint további két ember megsebesült. Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke arról számolt be, hogy a támadásban meghalt egy családapa és három gyereke, és az anya is megsebesült. Az áldozatoknak amerikai állampolgárságuk is volt.
A libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a csapás egy motort és egy járművet ért. Az izraeliek által kiadott közleményben azt írják:
„az izraeli hadsereg sajnálja, ha ártatlan személyek sebesülnek meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a károkat a lehető legkisebbre csökkentse. Az esetet vizsgálják”.
Navaf Szalam libanoni miniszterelnök X közösségi oldalán „megfélemlítő üzenetnek” nevezte a támadást.
(MTI)
Nyitókép: Mostafa Alkharouf / ANADOLU / Anadolu via AFP