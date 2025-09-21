Öten meghaltak Libanonban egy izraeli dróntámadás következtében

Öten meghaltak vasárnap Libanonban egy izraeli dróntámadásban – számolt be a bejrúti egészségügyi minisztérium. Az izraeli hadsereg közlése szerint az ország déli részén található Bint Dzsbeil települést érő támadás a libanoni Hezbollah síita milícia egyik tagja ellen irányult, ám a támadásbán

„több ártatlan civil is meghalt”

ezért az izraeli hadsereg vizságlatot indít az ügyben.

A bejrúti tájékoztatás szerint további két ember megsebesült. Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke arról számolt be, hogy a támadásban meghalt egy családapa és három gyereke, és az anya is megsebesült. Az áldozatoknak amerikai állampolgárságuk is volt.

A libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a csapás egy motort és egy járművet ért. Az izraeliek által kiadott közleményben azt írják: