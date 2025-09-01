Komoly kritika Németországból: Magyarországon queer-ellenesek a börtönök!

Felháborodott az erőszakos antifa: Maja T. szerint a börtönben nincs elég napfény, és nem jut hozzá a vitaminjaihoz
Hiába vergődött, végül letartóztatásban maradt.
A németek továbbra is azon vitatkoznak, hogy a letartóztatottak a választott nemük alapján mehetnének-e a börtönbe, miközben a Budapesten ártatlanokkal kegyetlenkedő antifát sajnálják.
Birgit Kelle véleménycikke szerint a német önmeghatározási törvény visszás következményeire Marla Svenja Liebich, korábban jobboldali szélsőségesként ismert személy esete világít rá: Liebich nőként
akarja letölteni büntetését női börtönben. Kelle bírálja a baloldali és zöld politikusokat, például Katrin Göring-Eckhardt volt Bundestag-alelnököt, akik korábban hasonló ügyekben kiálltak, most viszont tiltakoznak, ha egy jobboldali él a törvénnyel.
Magyarország Maja T. ügyén keresztül kerül szóba, akit a Junge Freiheit szerint magyar börtönben queer-ellenes bánásmód ért.
Christian Dürr, az FDP frakcióvezetője a törvény visszaéléséről beszél, holott maga is megszavazta azt. A szerző kiemeli Reem Alsalem, ENSZ-szakértő kritikáját, miszerint a törvény nőket veszélyeztethet.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába vergődött, végül letartóztatásban maradt.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
***