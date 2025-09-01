Ft
Komoly kritika Németországból: Magyarországon queer-ellenesek a börtönök!

2025. szeptember 01. 10:47

A németek továbbra is azon vitatkoznak, hogy a letartóztatottak a választott nemük alapján mehetnének-e a börtönbe, miközben a Budapesten ártatlanokkal kegyetlenkedő antifát sajnálják.

2025. szeptember 01. 10:47
null

Birgit Kelle véleménycikke szerint a német önmeghatározási törvény visszás következményeire Marla Svenja Liebich, korábban jobboldali szélsőségesként ismert személy esete világít rá: Liebich nőként
akarja letölteni büntetését női börtönben. Kelle bírálja a baloldali és zöld politikusokat, például Katrin Göring-Eckhardt volt Bundestag-alelnököt, akik korábban hasonló ügyekben kiálltak, most viszont tiltakoznak, ha egy jobboldali él a törvénnyel.

Magyarország Maja T. ügyén keresztül kerül szóba, akit a Junge Freiheit szerint magyar börtönben queer-ellenes bánásmód ért.

Christian Dürr, az FDP frakcióvezetője a törvény visszaéléséről beszél, holott maga is megszavazta azt. A szerző kiemeli Reem Alsalem, ENSZ-szakértő kritikáját, miszerint a törvény nőket veszélyeztethet. 

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

***

Kerezs
2025. szeptember 01. 11:56
"Komoly kritika Németországból: Magyarországon queer-ellenesek a börtönök!" Ha a kritika arról szól , ami a címben van, akkor ,hogy lehetne komoly?
kiss.istvan770
2025. szeptember 01. 11:56
"Magyarországon queer-ellenesek a börtönök!" Az emberiséget nők, férfiak és sérült emberek alkotják. Csak a minden népben előforduló alacsony intelligencia szintűek bántják a sérült embereket. A pszichológia kezelésre szoruló Birgit Kelle "újságírót" sem bántanák Magyarországon.
mr-nem-semmi
2025. szeptember 01. 11:54
Egy ideje már megtanultuk, hogy az EU jogállamiság alapja a KETTŐS MÉRCE! Ez a fő esszenciája.
Szerintem
2025. szeptember 01. 11:53
Hú B+ és nálunk nem szült még egyetlen férfi se.
