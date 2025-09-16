Ft
Petr Fiala Ukrajna Andrej Babiš Csehország ANO Orbán Viktor

Az ukránok szerint jöhet a fordulat napja: Orbán szövetségese főszerepet kap

2025. szeptember 16. 12:54

Az ukránok attól tartanak, hogy bizonytalanná válhat Kijev katonai támogatása, ha az Andrej Babiš vezette ANO párt nyeri meg a cseh parlamenti választásokat.

2025. szeptember 16. 12:54
null

A cseh parlamenti választások előtt az Andrej Babiš vezette ANO párt jelentősen megelőzi a jelenlegi, Ukrajnát támogató kormánykoalíciót (SPOLU), melyet Petr Fiala miniszterelnök vezet.

Az ukrán NV szerint

Babiš, Orbán Viktor szövetségese és a Patrióták Európáért csoport tagja, várhatóan koalíciós tárgyalásokat folytat majd akár oroszbarát erőkkel is.

A cikk azt írja, hogy Petr Pavel köztársasági elnök jelezte: a jövőbeni ukrán katonai támogatás bizonytalanná válhat a 2025-ös választások után.

Nyitókép: AFP/Lukas Kabon

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Obsitos Technikus
2025. szeptember 16. 14:37
Jöhetne a fjordulat. Csak hát még így sem rajtunk múlik.
asus66
2025. szeptember 16. 14:23
Alakulnak a dolgok. Avagy hoppá.
Mich99
2025. szeptember 16. 14:11
Kik érdekelnek az ukrán nácik?! Hajrá Babiš és hajrá Orbán!
angie1
2025. szeptember 16. 14:04
Annyira jó volt a cseheknél a globalusta, jobboldalinak hazudott fos koalíció, hogy Babis pártja még ezekre is ráver! Szuper! Reméljük, hogy tarolni fog!
