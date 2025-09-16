Az ukránok szerint jöhet a fordulat napja: Orbán szövetségese főszerepet kap

A cseh parlamenti választások előtt az Andrej Babiš vezette ANO párt jelentősen megelőzi a jelenlegi, Ukrajnát támogató kormánykoalíciót (SPOLU), melyet Petr Fiala miniszterelnök vezet.

Az ukrán NV szerint

Babiš, Orbán Viktor szövetségese és a Patrióták Európáért csoport tagja, várhatóan koalíciós tárgyalásokat folytat majd akár oroszbarát erőkkel is.

A cikk azt írja, hogy Petr Pavel köztársasági elnök jelezte: a jövőbeni ukrán katonai támogatás bizonytalanná válhat a 2025-ös választások után.