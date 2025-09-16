Az ukránok szerint jöhet a fordulat napja: Orbán szövetségese főszerepet kap

Ez a mondat változtathatja meg Magyarország szerepét Európában – már csak néhány hét van hátra
Barátként és példaképként tekintenek Orbán Viktorra.
Az ukránok attól tartanak, hogy bizonytalanná válhat Kijev katonai támogatása, ha az Andrej Babiš vezette ANO párt nyeri meg a cseh parlamenti választásokat.
A cseh parlamenti választások előtt az Andrej Babiš vezette ANO párt jelentősen megelőzi a jelenlegi, Ukrajnát támogató kormánykoalíciót (SPOLU), melyet Petr Fiala miniszterelnök vezet.
Az ukrán NV szerint
Babiš, Orbán Viktor szövetségese és a Patrióták Európáért csoport tagja, várhatóan koalíciós tárgyalásokat folytat majd akár oroszbarát erőkkel is.
A cikk azt írja, hogy Petr Pavel köztársasági elnök jelezte: a jövőbeni ukrán katonai támogatás bizonytalanná válhat a 2025-ös választások után.
Ezt is ajánljuk a témában
Barátként és példaképként tekintenek Orbán Viktorra.
Nyitókép: AFP/Lukas Kabon
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.