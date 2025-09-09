A görögök is követni akarják a magyar kormány adóforradalmát

Adóparadicsommá válik Magyarország és ezt már nem lehet megakadályozni
Emelkedik mától a családi adókedvezmény, valamint a CSED és a GYED összege is.
SZJA-mentességet és családtámogatásokat vezetnének be, lényegében magyar mintára.
Görögország 1,6 milliárd eurós adóreformot jelentett be, melynek célja a demográfiai válság kezelése, amit Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök az ország egyik legnagyobb fenyegetésének nevezett – írja az euobserver.
A 2026-tól életbe lépő intézkedések között szerepel az általános jövedelemadó két százalékpontos csökkentése, a négygyermekes alacsony jövedelmű családok adómentessége, az ingatlanadó eltörlése a falvakban, valamint a 25 év alatti munkavállalók jövedelemadó-mentessége, ami családonként akár 1600 eurós megtakarítást jelenthet.
Tehát tulajdonképpen Magyarország egyedülálló adóreformjait kívánják megvalósítani Görögországban.
A görög kormány szerint ez az elmúlt 50 év legmerészebb adóreformja lesz, amelyet költségvetési többletből fognak finanszírozni.
