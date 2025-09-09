Ft
A görögök is követni akarják a magyar kormány adóforradalmát

2025. szeptember 09. 13:47

SZJA-mentességet és családtámogatásokat vezetnének be, lényegében magyar mintára.

2025. szeptember 09. 13:47
null

Görögország 1,6 milliárd eurós adóreformot jelentett be, melynek célja a demográfiai válság kezelése, amit Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök az ország egyik legnagyobb fenyegetésének nevezett – írja az euobserver.

A 2026-tól életbe lépő intézkedések között szerepel az általános jövedelemadó két százalékpontos csökkentése, a négygyermekes alacsony jövedelmű családok adómentessége, az ingatlanadó eltörlése a falvakban, valamint a 25 év alatti munkavállalók jövedelemadó-mentessége, ami családonként akár 1600 eurós megtakarítást jelenthet.

Tehát tulajdonképpen Magyarország egyedülálló adóreformjait kívánják megvalósítani Görögországban.

A görög kormány szerint ez az elmúlt 50 év legmerészebb adóreformja lesz, amelyet költségvetési többletből fognak finanszírozni.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Freepik)

knvelt
2025. szeptember 09. 14:20
Ezek a görögök nem látják, hogy a tisza itt már mindjárt korrigál és idejétmúltá teszi az egykulcsos adót? Nekik is tisza kell, vagy mi folyik ott. Vardár, na az kell nekik! Ahelyett, hogy emelnék az adókat, meg még egy kulcsot bevezetnének! Az már európai érték lenne!
pipa89
2025. szeptember 09. 14:12 Szerkesztve
Nesze neked IMF! 💩 Nesze neked pénzügyi maffia! 💩 Ragadós az Orbán-recept 🤩
polárüveg
2025. szeptember 09. 14:07
A pozitív visszacsatolás a politikában és a társadalomban is működik. A görög kormány a töbletbevételt a saját polgáraira, azok anyagi javulására fordítja, politikamentesen. A többletbevétellel potenciálokhoz jutott elégedett szavazók az őket segítő kormányt újra megválasztják. Ez így van rendben.
