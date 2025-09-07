Ft
A családokat támogatják: Orbán útjára lép az uniós tagállam

2025. szeptember 07. 16:08

Nagyszabású családtámogatási reformokat jelentett be a jobboldali kormány, sokan vártak rá.

2025. szeptember 07. 16:08
null

A többi között a családokat támogató adócsökkentéseket jelentett be Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök konzervatív kormánya. A kormányfő Szalonikiben az ország legfontosabb gazdasági kiállításának megnyitóján hangsúlyozta, hogy a pénzügyi nehézségek éveit követően mára sikerült stabil gazdasági alapot elérni. 

Mint mondta, mintegy 1,7 milliárd eurós (667 milliárd forint) lesz a kormány adócsökkentési csomagja.

„Mindannyian nagyon jól tudják, hogy a görögöknek megélhetési nehézségeik vannak. Ezért legfontosabb számunkra növelni a jövedelmüket” – húzta alá Micotákisz utalással a munkanélküliség csökkenésére, a növekvő befektetésekre és az államháztartás javuló helyzetére. Utóbbival összefüggésben megjegyezte, hogy a költségvetési hiány érezhetően apadt.

Az egykor válságba került ország rendelkezik ma Európa egyik legmagasabb gazdasági növekedési ütemével” 

– világított rá a görög miniszterelnök hozzátéve, hogy a munkanélküliség szintje 8 százalék alá esett. Összehasonlítva: utóbbi mutató a pénzügyi válság tetőfokán elérte a 28 százalékot is. 

A dél-európai ország nemzetközi pénzügyi mentőövnek köszönhetően tudott kilábalni a nehézségekből. A stabil költségvetésre tekintettel az Új Demokrácia jobbközép kormánypárt politikusa célzott adócsökkentéseket helyezett kilátásba. 

Az elképzelések részét képezi, hogy a gyermekes családoknak a jövőben jóval kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetniük, sőt egyes esetekben e kötelezettségük meg is szűnik. 

A 25 évesnél fiatalabbaknak 20 ezer eurós jövedelemig terjedően szintén nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. „Csökkentjük az adókat, párhuzamosan pedig növeljük a szociális kiadásokat” – ismertette Micotákisz.

Fotó: Sakis Mitrolidis / AFP

A tervezett adócsökkentések és célzott befektetési ösztönzők haszonélvezői lesznek továbbá a lakásbérlők, kisebb falvak, illetve szigetek lakói is.

Minden intézkedés összhangban van az európai költségvetési előírásokkal” 

– hangsúlyozta a görög kormányfő. A várhatóan 2026-ban hatályba lépő reformokkal a konzervatív miniszterelnök és kormánya a megnövekedett megélhetési költségek, a feszült lakáspiaci helyzet, valamint a magasan képzett fiatalok folyamatos kivándorlása jelentette problémákat kívánja orvosolni.

Nyitókép: Pixabay

 

Gubbio
2025. szeptember 07. 16:59
Miután fel-és beengedték a migránsokat, kezdenek észbe kapni. Túl késő.
neszteklipschik
2025. szeptember 07. 16:57
Azt a sok pénzt nem a migráncsokra költeni??? Ez fasizmus! Ilyesmiket eddig csak a Gonosz Zorbán művelt! Monnyonle!
