Budapest mindent megtesz Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának megakadályozása érdekében – írja Olekszandr Levcsenko, Ukrajna egykori zágrábi nagykövete a Voice of Crimea hasábjain.

Olekszandr Levcsenko ezt követően egy döbbenetes listát zúdít az olvasók elé, amelyben a magyar fél szinte összes állítását bemutatja.

Azokat saját állítása szerint meg is „cáfolja”, ám a valóságban csak az történik, hogy az ukránok szokásos paneljeit tudja felsorolni. Szóba kerül az ukrajnai magyar kisebbség „állítólagos elnyomása”, az ország saját állampolgárainak megfélemlítése, sőt az is, hogy Ukrajna az Európai Unióhoz való csatlakozásával jelentősen romlana a magyar gazdák helyzete. Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar kormány szerint az ukránok csatlakozásával csökkenne a magyarok életszínvonala.

A magyar fél ezen problémáit és aggodalmát a szerző pusztán fikciónak tartja.

Szerinte ezen állításoknak csak egy célja van, mégpedig az, hogy Magyarország kiszúrjon Ukrajnával azáltal, hogy megakadályozza az Európai Unióhoz történő csatlakozását.

És már árad is az ukrán propaganda

Ukrajna egykori zágrábi nagykövete finoman lebegteti, hogy nem kizárt, ezt a feladatot egyenesen a Kreml adta Orbán Viktornak. A szerző szerint a magyar gazdáknak egy cseppet sem kell aggódniuk, mert Ukrajna olyan termékeket exportálna, amelyekből hiány van az EU-ban.

Ez segít stabilizálni az élelmiszerárakat és megvédi a gazdákat a globális piaci ingadozásoktól

– fogalmazta meg pironkodás nélkül Olekszandr Levcsenko. Sőt, szerinte alaptalan az is, hogy Ukrajna GMO-val szennyezett mezőgazdasági terméket szállítana Európába. Ezzel pedig szabályosan hazugnak állítja be Magyarországot és Lengyelországot is. Ezen két ország ugyanis pontosan tudja, milyen játékot játszik Ukrajna.