Ez a valóság – de ennél többet is mondok:

a washingtoni csúcson is ellene volt a Biden vezette USA is, és nyomást gyakoroltak minden támogatóra, hogy vegye lejjebb a hangerőt.

És nem lesz változás a belátható jövőben sem. Ez eldöntött tény Washingtonban.

Kommentben ld. Kurt Volker interjúját. Volker abszolút Ukrajna támogató republikánus, de végre kimondja az igazat, amit voltaképpen legkésőbb 2022 ősze mindenki tudott, akinek van némi fogalma mi is zajlik: a legjobb, ismétlem a legjobb forgatókönyv a befagyott konfliktus.

Volker a végén: »You’re asking the same question again and again, and I don’t think I’m going to give you a different answer. So, nice to meet you, and thank you. Good luck.«„

