Az évszázad mérkőzése: Kijevért folyik a harc Klicsko és Zelenszkij között

Ahogy nemrég mi is beszámoltunk róla, újra fellángolt Vitalij Klicsko, Kijev főpolgármestere és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti konfliktus. Klicsko legutóbb a brit The Timesnak kritizálta az elnököt. „Bűzlik a zsarnokságtól a Zelenszkij-rezsim” – fogalmazott. Hozzátette: a kijevi városi tanács működését razziák, kihallgatások és koholt bűnügyekkel történő fenyegetések akadályozzák. „Zelenszkij így akar hatalomban maradni” – mondta. Arról is beszélt, hogy a demokratikus elveket és intézményeket a háború álcájával számolják fel Ukrajnában.

Bár folyamatosan kapja az ütéseket Zelenszkijtől, egyelőre talpon maradt Kijev polgármestere.

Forrás: AFP

De hogyan került az egykori profi bokszoló az ukrán politikai középpontba, mi forog kockán Zelenszkij és Klicsko harcában, és hogyan kerül a képbe Karácsony Gergely? A következőkben ezt mutatjuk be.

Így lett Kijev polgármestere a boksz bajnok

Klicsko hosszú utat járt be, mire Kijev főpolgármestere lett. 2005-ben, miután visszavonult az ökölvívástól, politikai pályára lépett. 2006-ban indult először a főpolgármester-választáson, és bár a fiatalok és az Európa-párti középosztály körében népszerű volt, 23,7 százalékkal csak második lett az excentrikus populista bankár, Leonid Csernoveckij mögött, akit a konzervatív választók 32 százalékkal választottak meg. 2008-ban, egy előrehozott választáson Klicsko támogatottsága tovább csökkent: 17,9 százalékkal a harmadik helyre szorult, míg Csernoveckijt 37,7 százalékkal újraválasztották.

Ezt követően, 2010-ben Klicsko megalapította saját pártját, az Ukrán Demokratikus Szövetség a Reformokért (UDAR, ukránul: ütés) nevű formációt. 2012-ben az UDAR 14 százalékos támogatottsággal első alkalommal bejutott a parlamentbe.

Az Euromajdan-tüntetések idején – 2014 telén – Klicsko az ellenzék vezetőjeként és lehetséges elnökjelöltként emelkedett fel Viktor Janukovics bukása után. Azonban Petro Porosenko alkut kötött Klicskóval, amelynek értelmében Klicsko lemondott az elnökjelöltségről Porosenko támogatásáért cserébe a kijevi főpolgármester-választáson.

Porosenko az első fordulóban megnyerte az elnökséget, Klicsko pedig 56 százalékkal a főpolgármesteri széket.

Az UDAR többséget szerzett a városi tanácsban is. Klicskót 2015-ben újraválasztották, 64,1 százalékkal győzött a második fordulóban. Ugyanebben az évben pártja egyesült Porosenko politikai blokkjával, amelynek Klicsko lett a vezetője. 2016-ban az Ukrán Városok Szövetségének vezetőjévé is megválasztották, amely kulcsfontosságú helyi önkormányzati szervezet az országban.

2019-ben Porosenko viszont elvesztette az elnökséget Zelenszkijjel szemben. Az, hogy Klicsko Porosenkónak köszönhette a kijevi főpolgármesterséget, valamint a Kijev – Ukrajna politikai és gazdasági központja – feletti befolyásért folyó küzdelem borítékolta, hogy a két politikus kapcsolata nem lesz felhőtlen.