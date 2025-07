Ahogy nyolcvan éve, most is vannak, akik őrzik a lángot Kárpátalján – sőt, fejlesztések is indulnak!

Bíró Tibor

Ám ahogy nyolcvan éve, most is vannak, akik őrzik a lángot. Biró Tibor Makkosjánosiban és Beregszászon is üzemeltet egy szállodát és éttermet is magában foglaló egységet, családi vállalkozásaiban harminckét embernek ad munkát – a koronavírus-járvány és a háború előtt száznál is többnek adott. „A kemény mag maradt velünk, de nagy kihívás a munkaerőhiány.” A dolgozók nagy része inkább elhagyta az országot a konfliktus kitörésekor, s bár Biró korábban ragaszkodott a magyar vagy magyarul tudó munkaerőhöz, mára ezt fel kellett adnia. Most két adminisztrátora is van Luhanszk és Doneck környékéről, és van egy belső-ukrajnai konyhasegédje is. „Az emberek pozitívan állnak hozzájuk, aki nem tud ukránul, tanul egy kicsit tőlük, s ők is tanulnak magyarul. Most amikor bementem, az egyik adminisztrátor már »jó napot!«-tal köszönt. Ezek kis dolgok, de számítanak.”

Biró Tibor nemcsak kitart, megy is előre: a makkosjánosi, nagyobbik egységet most egészítették ki egy jókora, fűtött kültéri medencével, közben felújítási munkálatok is zajlanak a konferenciatermeket tartalmazó, pótágyastul több mint kétszáz fő befogadására alkalmas komplexumon. „Próbálunk nem azon gyötrődni mindennap, hogy mi történik az országgal, a nagyvilággal, helyette dolgozunk” – szögezi le. Ő hamarosan betölti a hatvanötöt, így besorozástól nem kell tartania, de természetesen a kollégákért aggódik. „Megértem azt is, aki elment: mi nem tudunk százszázalékos biztonságot garantálni” – fogalmaz, hozzátéve: ezzel együtt fontos, hogy az ember ne felejtse el, honnan jött.

A vendégkör is átalakult: korábban a magyarországiakra összpontosítottak, most sűrűn érkeznek belső-ukrajnai csoportok, amelyek tagjait baptisták nyaraltatnak nyugati adományokból, és pszichológiai jellegű foglalkozásokat, imaalkalmakat is szerveznek nekik. „Hálásak, és általában kellemesen csalódnak, mert szeretetet, elfogadást találnak a magyarok körében” – jegyzi meg.

A több lábon állás és a vállalkozó szellem a megmaradás kulcsa – vallja a határ menti Váriban élő Gál Ferenc. A huszonhat éves férfi Beregszászon tornatanár, rendezvényfotós, emellett két éve augusztusban a városban cipőboltot nyitott. Korábban Váriban volt tornatanár, és futballiskolát üzemeltetett gyerekeknek, amit a covidjárvány és a háború tönkretett. „Aki tud, keresse meg azt a piaci rést, ahol tud vállalkozni. Ha valaki három éve azt mondja nekem, hogy cipőboltom lesz, kinevetem” – példálózik. Ő is megértő azonban azokkal, akik külföldre mentek, vagy kivárják a vihar elültét. Úgy véli egyébként, a kárpátaljai emberekben erős a vállalkozó szellem és a kitartás; „ha kidobnak az ajtón, bemászunk az ablakon, én ezt látom a magam környezetében is” – teszi hozzá.

„Sokan alig várják, hogy véget érjen a háború, megnyíljon a határ, és hazajöhessenek” – mondja Lődár Jenő, Batár község görögkatolikus papja, a rászoruló gyerekeket segítő Szent Margit-program vezetője. Tud olyanról, aki nagycsaládosként felmentést kapott volna a katonai szolgálat alól, ám hazatérve nem talált munkát, így kénytelen volt visszamenni nyugatra, a család azonban maradt, kitart. Batárban óvoda és iskola is működik, jövőre is lesz magyar nyelvű oktatás, sikerült első osztályt indítani.

„Három keresztelő volt egymás után, vagyis gyerekek születnek, ez is egy jelzés, hogy van jövőnk”

– fogalmaz. A pap szerint az is reményt adhat, hogy az ukrán kormány pedzegeti a kettős állampolgárság legalizálását. Figyelembe véve, hogy korábban éppen emiatt kelt ki a kárpátaljai magyarok és a magyar kormány ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ez nagy változás lenne.

