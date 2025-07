Brüsszel már keresi a kiskaput – így kerülné meg Magyarország vétóját Ukrajna ügyében

Az Európai Unióban egyre nyilvánvalóbb: ha Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak elindítását, a tagállamok kénytelenek lesznek megkerülni Budapest vétóját. Baiba Braže, Lettország külügyminisztere az ukrán nyelvű Szabadság Rádiónak adott interjúban világossá tette:

létezik jogi út Magyarország megkerülésére”

– még ha mindenki jelenleg az egyhangúságban reménykedik is.

A diplomata szerint az idő sürget, és Ukrajna támogatása nem eshet áldozatul egyetlen tagállam belpolitikai játszmáinak.

Szerinte, Magyarország immár több mint fél éve blokkolja az első csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajnával. A hivatalos magyar indoklás szerint „meg kell vizsgálni Kijev kisebbségvédelmi intézkedéseit”, ám Brüsszelben és a balti államokban ezt egyre inkább zsarolásként értékelik. Lettország külügyminiszterének nyilatkozatából egyértelmű:

az EU már dolgozik azon a forgatókönyvön, amely Magyarország megkerülésével is lehetővé teszi az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdését.

Braže hangsúlyozta: nem cél a nyílt konfrontáció, de van jogi lehetőség arra, hogy a vétóval élő tagállam nélkül is előrelépjen az unió. „Létezik jogi út – de mindenki szeretné elkerülni, hogy erre sor kerüljön” – fogalmazott. Az interjúban azt is elmondta, hogy egy másik EU-tagállam – „amely közel áll önökhöz” – már támogatta is ezt a megkerülő kezdeményezést. Bár nem nevesítette, diplomáciai körökben úgy tudni:

Lengyelország vagy Románia lehetett az, amely a háttérben szövetséget kötött Lettországgal a magyar blokád ellensúlyozására.

A diplomata arra is utalt, hogy Ukrajna mellett Észak-Macedónia is magyar blokád alatt áll, holott az ország már húsz éve vár a csatlakozási fejezetek megnyitására. Ez a fajta politikai vétó – amely nem szakmai vagy jogállamisági kifogásokon alapul – mára több tagállamban is elérte az ingerküszöböt. A lett külügyminiszter megjegyezte: „nemcsak Ukrajna, hanem más országok is szenvednek ettől a bénító mechanizmustól”.

A háttérben már az is szóba került, hogy Magyarország ellen az uniós alapszerződés hetes cikkelye alapján eljárás indulhat, amely végső esetben a szavazati jog megvonásával is járhat. Braže azonban egyelőre nem akart találgatásokba bocsátkozni, csak annyit mondott: „jogi út létezik”.