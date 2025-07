Aggasztó jóslat érkezett: Oroszország a NATO elleni támadásra készülhet

Mark Rutte a The New York Times-nak adott interjúban egyértelművé tette: sem az Európai Unióban, sem a NATO-n belül nem vezetik be egységesen a kötelező sorkatonai szolgálatot.

A NATO új főtitkára, Mark Rutte a The New York Times-nak adott interjúban egyértelművé tette: sem az Európai Unióban, sem a NATO-n belül nem vezetik be egységesen a kötelező sorkatonai szolgálatot. Mint mondta, ez nem a szövetség, hanem az egyes tagállamok hatásköre, így minden ország saját belátása szerint dönthet a kérdésben. Rutte példaként említette Finnországot, ahol már évtizedek óta működik a sorkatonaság rendszere, míg más államok inkább a versenyképes fizetések és juttatások révén próbálják vonzóvá tenni a katonai szolgálatot. A holland politikus ugyanakkor súlyos aggodalmát fejezte ki az európai védelmi ipar állapotával kapcsolatban. Szerinte a kontinens jelenleg nem képes elég gyorsan fegyvereket gyártani ahhoz, hogy valódi elrettentő erőt képviseljen – különösen Oroszországgal és más fenyegetésekkel szemben. Rutte szerint ugyan most nem valószínű, hogy Moszkva közvetlen támadást indítana a NATO ellen – például Észtország megtámadásával –, de ez nem garancia a jövőre nézve. Úgy látja, 5–7 éven belül reális esélye van egy újabb orosz agressziónak, különösen akkor, ha Kína geopolitikai céljai érdekében szándékosan próbálná elterelni a Nyugat figyelmét Ázsiáról Európára. Nyitókép: AFP/Remko De Waal

