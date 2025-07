A Kreml terve sokkolta a német vezérőrnagyot: iszonyatos csapás érheti Ukrajnát

Christian Freuding német vezérőrnagy, a német védelmi minisztérium Ukrajna-munkacsoportjának vezetője megdöbbentő adatot osztott meg egy friss interjúban:

a Kreml célja, hogy a közeljövőben képes legyen akár 2000 drónt egyszerre indítani az ukrán fronton.

A Kyiv Independent által közölt beszélgetés rávilágít: Moszkva eddig nem látott méretű drónhadviselésre készül.

A nyilatkozat hátterében az Ukrán Külső Hírszerzés (SZRU) júniusi jelentése áll, amely szerint Oroszország 2025-ben 2 millió FPV-drón és 30 ezer nagy hatótávolságú, illetve csalidrón gyártását tervezi.

Ezek a számok már önmagukban is ijesztőek, de az orosz hadsereg alkalmazási sebessége is riasztó: míg 2022 szeptembere és 2023 augusztusa között „mindössze” 2000 Sahed típusú drónt vetettek be, 2025 júniusában egyetlen hónap alatt már 5337-et.

A támadások intenzitása az elmúlt hetekben is nőtt:

július 9-én rekordszámú, 728 iráni tervezésű Sahed és csalidrón zúdult Ukrajnára.

A kárpátaljai származású Robert Brovdi, az ukrán drónhaderő parancsnoka arra figyelmeztetett: az orosz támadások száma napi 1000-re is emelkedhet.

Freuding vezérőrnagy úgy látja, hogy Ukrajna nem kizárólag védekezéssel ellensúlyozhatja ezt a fenyegetést. A megoldás szerinte az lehet, ha nagy hatótávolságú rakétákkal már a gyártási helyszíneken semlegesítik a drónokat.

A német katonai vezető megerősítette: Ukrajna július végétől több száz nagy hatótávolságú fegyverrendszert kap, méghozzá egy német finanszírozású megállapodás keretében.

Ez a lépés még azelőtt történt, hogy Donald Trump amerikai elnök új NATO-megállapodása keretében további fegyverszállításokat irányzott elő.

Az üzenet világos: a következő hónapokban a drónháború lehet a háború új frontvonala, és szerinte Európa nem hagyhatja, hogy Ukrajna egyedül nézzen szembe a Kreml technológiai offenzívájával.