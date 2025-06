Zelenszkij a magyarokra förmedt: Bűncselekmény, amit csinálnak!

Az ukrán parlament szerdán megszavazta a kettős állampolgárság lehetőségét: az új törvény célja, hogy „hazacsábítsák azokat, akik elmenekültek, vagy elköltöztek” Ukrajnából – számolt be a Politico. A parlament döntése lehetővé teszi, hogy a menekültek megtartsák ukrán állampolgárságukat, sőt, azt is, hogy a külföldön élő ukrán származású személyek állampolgárságáért folyamodjanak. A kormány bízik benne, hogy az emberek élni is fognak ezzel a lehetőséggel.

Ez a döntés fontos lépés volt annak érdekében, hogy helyreállítsuk és fenntartsuk a kapcsolatot a több millió külföldön élő ukrán emberrel”

– írta Olekszij Csernyiszov, a nemzeti egységért felelős miniszter a Facebookon.

A törvényjavaslatot még tavaly augusztusban terjesztette a parlament elé Volodimir Zelenszkij. A kormánynak most következő lépésként össze kell állítania azon országok listáját, amelyek állampolgárai jogosultak lesznek a kettős ukrán állampolgárság megszerzésére. A törvény egyszerűsíti a külföldön született ukrán szülők gyermekei, valamint a házasság révén állampolgárságot szerző ukránok esetében is az eljárást.

Az ukrán állampolgárságot igénylő külföldieknek ukrán nyelvi, történelmi és alkotmány ismereti vizsgát kell majd letenniük.

A törvény megkönnyíti továbbá az országért harcoló külföldi önkéntesek számára az ukrán állampolgárság megszerzését.

Az úgynevezett „agresszor államok” és az Ukrajna területi integritását el nem ismerő országok állampolgárai nem lesznek jogosultak a kettős állampolgárságra, derül ki a cikkből.

Az ukrán törvény eddig tiltotta a kettős állampolgárságot, ami a kárpátaljai magyarokat is érintette. A Válaszonline-on alig több mint egy hete megjelent interjúban az ukrán elnök még „illegális kárpátaljai útlevélosztásról” beszélt a kárpátaljai magyarság esetében. Hangsúlyozta, ezt a tendenciát már a háború előtt sikerült megakadályozniuk, amely kijelentés a frissen elfogadott törvény tükrében visszásan hat.

Nyitókép: Necati Savas/AFP