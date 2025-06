Amerikától elfordulva Ázsia felé nyithat az Európai Unió

A Politico arról ír: Brüsszelben egyre inkább megunták Donald Trump amerikai elnök folyamatos vámháborús fenyegetéseit, és Ursula von der Leyen már az európai és a kelet-ázsiai vámközösségek együttműködését propagálja.

A CPTPP nevű, transz-csendes-óceáni együttműködésnek 12 ország a tagja, és Von der Leyenék szerint velük lehetne egy új kezdeményezést indítani a kereskedelem terén.

Európa és Ázsia újraszabhatná a szabály alapú globális kereskedelmi rendet,

akár a mostanra tetszhalott állapotba került Világkereskedelmi Szervezetet (WTO-t) is helyettesítve. Az Egyesült Államok pedig nem lenne automatikusan meghívva az új kezdeményezésbe.

Von der Leyen péntekre virradóra az EU-csúcson arról beszélt: egy ilyen terv „megmutatná a világnak, hogy a szabad kereskedelem lehetséges nagy számú országgal a szabály alapú rendben”. Szerinte „ez egy olyan projekt, amelyben valóban részt kell vennünk, mert a CPTPP és az Európai Unió hatalmas”.

A bizottsági elnök javaslatát Friedrich Merz német kancellár is támogatja. Szerinte ha a Világkereskedelmi Szervezet ennyire működésképtelen évek óta, s ha várhatóan ez így is marad,

akkor azoknak, akiknek fontos a szabadkereskedelem, valami mással kell előállniuk – jelentette ki Merz.

Addig is Brüsszelben a Donald Trump Amerikájával szembeni vámpolitikai javaslaton kell dolgozniuk, és sürget a határidő. Ha július 9-ig nem születik megállapodás, akkor Trump akár 50 százalékos vámmal is sújthatja az Amerikába érkező európai termékeket. Korábban az európai vezetők a 10 százalékos vámot is sokallották, de most már inkább elfogadnák azt, mintsem a brutális büntetővám eshetőségét.

