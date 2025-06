Tusk külügyminisztere sietett beletalpalni Elon Muskba

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter is hozzászólt Donald Trump amerikai elnök és Elon Musk, a világ leggazdagabb emberének gyorsan eldurvult vitájához.

„Látod, nagy ember, a politika nehezebb, mint gondoltad”

– közölte Sikorski az X-en, ami egyébként Elon Musk tulajdonában van.

Sikorski megjegyzése Elon Musknak szólt, aki korábban, márciusban az X-en folytatott szócsatában „kis embernek” nevezte Sikorskit.

Thierry Breton, az európai belső piacért felelős korábbi biztos is hozzászólt a Trump-Musk vitához – írta a Politico.

Breton többször is összetűzésbe került Muskkal és Trumppal is, most viszont egy szempárt és egy pattogatott kukorica emojit posztolt a vita kapcsán – írja a Politico.

Fotón: Musk és Trump (AFP)