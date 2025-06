A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) Nawrocki vezetése alatt nagyon komoly eredményeket ért el. Nemcsak tudományos értelemben, hanem tessék megnézni az ismeretterjesztést forradalmasító, új technológiákat felvonultató részlegüket, vagy akár a tavaly előtt tető alá hozott expo-szerű emlékezeti kongresszust a központi stadionban. Keményen állják a sarat most is, az ottani, több irányból is érkező emlékezetpolitikai támadások közepette és lelepzik a történelemhamisító kezdeményezéseket.

Mi a NEB-nél a lengyel kapcsolatokat mindig kiemelten fontosnak gondoltuk, nem utolsósorban azért, mert az IPN mintaadó valamennyi közép-európai múltfeltáró intézmény számára. De ettől függetlenül is, mi az ezer évre visszamenő magyar-lengyel barátságból indultunk ki. Számos közös rendezvényt, kiadványt valósítottunk meg a lengyel kollegákkal közösen, ilyen volt például az 1956-ról szóló közös kiállításunk 2016-ban, vagy a kommunizmus idején üldözött egyházi vezetők sorsáról rendezett konferencia-sorozatunk. De például Nawrocki elnök úr nagyon támogatta a »Szabadság városai« című kötet megjelenését, amire hálásan gondolok vissza mindig. Őszintén remélem, hogy a volhíniai mészárlás ügyének további feltárásához hozzá tudunk járulni a Joanna Urbanskával közösen írott »Lenvirágok a véres mezőkön« című kötetünkkel, ami idén jelent meg. Ha a magyar után lengyelül is ki lehet adni, szerzőtársammal egészen biztosan megpróbáljuk Nawrocki elnök urat felkérni a kötet ajánlására.

Mi magyarok, néha egyedül érezzük magunkat, és éppen ezért soha nem felejtjük a barátainkat. Tisztelettel és barátsággal üdvözlöm Karol Nawrocki elnök urat, akinek sikeréért sokan szorítottunk, imádkoztunk idehaza és további erőt kívánok neki az elkövetkező időkre!”

