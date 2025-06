„Egész Magyarország megdöbbenve nézte azokat a képeket, amelyeken a megáradt Korond-patak vize egyszer csak eltűnik a föld színéről és lefelé veszi útját a mélységbe. A képeken már nem látszott, de mindenki tudta, hogy a víznyelő másik oldalán a parajdi sóbánya plafonja van.

A létesítmény péntek reggelre csordultig telt vízzel. Ahogyan a mi szívünk is bánattal. Kevés olyan magyar van, akinek ne lennének emlékei onnan, minden erdélyi látogatás kihagyhatatlan, kötelező programja a parajdi sóbánya, sokszor még akkor is megállunk itt, ha Székelyföld távolabbi részeire megyünk, vagy jövünk onnan.

A magyarság egyik szíve közepe ez a hely, már 1000 éve.

Az egész vidék a sónak köszönheti ismertségét, Parajd mellett ott van a szovátai Medve-tó, amelynek felszínén – akárcsak a tengeren – a magas sótartalom miatt különösebb erőfeszítés nélkül fennmaradhatunk, lebeghetünk. Emellett sok-sok sós forrás, vagy sóvölgy nyűgöz le minket a térségben. A sóbányászat pedig egészen a római korig nyúlik vissza, Szent István királyunk idején pedig Parajdról már a Maroson keresztül uszályokon szállították a sót az ország belső részeibe.

Ez az ezer év veszhet most kárba néhány nap alatt. Hogy ki a felelős mindezért, azt természetesen ki kell deríteni. Már csak azért is, mert a probléma ismert volt és a tervek is készen álltak a bánya felett futó Korond-patak medrének elterelésére, mégsem történt egyetlen kapavágás sem, mielőtt bekövetkezett a katasztrófa. Merthogy amiről beszélünk, az egy nagyon súlyos természeti katasztrófa, amely nem csak egy falu, hanem egy egész térség megélhetését sodorja veszélybe.”