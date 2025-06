Magyarországgal riogat Obama, szerinte veszélyben van a demokrácia az Egyesült Államokban

Barack Obama volt amerikai elnök kedden este arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „veszélyesen közel” került ahhoz, hogy kormányzati tisztségviselői olyan módon cselekedjenek, amely „összhangban áll az autokráciákkal”.

A The New York Times arról számolt be, hogy a volt elnök egy polgári szervezet rendezvényén szólalt fel Hartfordban. Obama hosszabb fejtegetésben mutatta be az amerikai demokráciát fenyegető veszélyeket, kiemelve az olyan alapértékek erózióját, mint a jogállamiság, a független igazságszolgáltatás, a sajtószabadság és a tiltakozás joga.

„Ha rendszeresen figyeljük, mit mondanak azok, akik jelenleg vezetik a szövetségi kormányt, akkor azt látjuk, hogy gyenge az elköteleződés azon értékek iránt, amelyeket legalább a második világháború óta a liberális demokrácia alapjainak tekintünk” – mondta Obama a Trump-ellenes történészként ismert Heather Cox Richardsonnal folytatott beszélgetésben.