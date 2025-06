Kijevben is volt Pride: két kutyamaszkos ember között kitűnt a szivárványzászlót lobogtató, Banderás pólót viselő tüntető

Június 14-én, szombaton tartották meg Kijevben az első háborús időszakban szervezett Pride felvonulást, amely „Együtt az egyenlőségért és a győzelemért” jelszóval zajlott – számol be a The New Voice of Ukraine.

A rendezvény célja az LMBTQ+ közösség jogegyenlőségének előmozdítása volt, különös tekintettel a civil élettársi kapcsolatok elismerésére és a gyűlölet-bűncselekmények elleni jogi védelemre.

A menet különlegessége, hogy azon nyíltan LMBTQ+ katonák is részt vettek, akik az ukrán hadsereg tagjaként szolgálnak a fronton.

A rendezvényt, természetesen, nyugati diplomaták, köztük az Európai Unió ukrajnai nagykövete is támogatta.

Fotó: Yan Dobronosov / Telegraf

Az esemény vizuális üzenetei azonban több kérdést is felvetettek. A sajtófotók egyike például egy olyan felvonulót ábrázol, aki egy Sztepan Bandera portréját ábrázoló pólót visel,

miközben a Pride rendezvénye elvileg az elfogadás, a sokszínűség és a tolerancia ünnepe.

Stepan Bandera, a második világháborús ukrán nacionalista vezető, akinek szervezete együttműködött a náci Németországgal, és akinek eszmeisége nyíltan homofób volt, ma is megosztó figura Ukrajnában.

Bár hősként tisztelik sokan a független Ukrajna szimbólumaként, életműve és nézetei aligha egyeztethetők össze a jelenlegi LMBTQ+ mozgalom célkitűzéseivel.

Egy kommentelő az X-en, hozzászólt a megosztó képhez: „Ugyanakkor Ukrajnában egyes progresszív erők a háború idején támogatták az etnonacionalista és militarista irányvonalat, abban a naiv reményben, hogy ezzel elnyerhetik a radikális jobboldali csoportok lojalitását –