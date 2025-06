Irán kemény fenyegetést küldött Washingtonba: ha belépnek a háborúba, válaszcsapásra számíthatnak!

„Ha az Egyesült Államok aktívan beavatkozna Izrael támogatására, Iránnak nem marad más választása, mint hogy eszközeivel leckét adjon az agresszoroknak, és megvédje magát” – mondta Kazem Gharibabadi, Irán ENSZ nukleáris ügynökséghez (IAEA) akkreditált korábbi nagykövete, jelenlegi külügyminiszter-helyettes.

Gharibabadi hangsúlyozta: a katonai döntéshozók minden szükséges lehetőséget mérlegelnek, és „minden opció az asztalon van”.

„Ajánlásunk az Egyesült Államok felé az, hogy ha nem is állítják meg Izrael agresszióját, legalább ne álljanak mellé” – fogalmazott az iráni tisztviselő a The Times of Israel szerint.

Nyitókép: GIL COHEN-MAGEN / AFP

***