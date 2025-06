Idegőrlő helyzetben Putyin: sakkot kapott Trumptól és lépnie kell

Lassan már egy hét is eltelt azóta, hogy az amerikai hadsereg megtámadta az iráni nukleáris létesítményeket, ennek ellenére az országgal szoros szövetséget ápoló Oroszország továbbra is tétlenül nézi az eseményeket – mutatott rá pénteken a The Telegraph.

A brit lapban megjelent véleménycikk szerzője szerint az amerikai támadások határozott elítélésén, valamint az iráni népnek nyújtott (valójában nem meghatározott) segítség ígéretén túl

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem jelentett be semmilyen konkrét katonai intézkedést.

Mindezt annak ellenére, hogy januárban Moszkva és Teherán 20 éves átfogó stratégiai partnerségi szerződést írt alá, amely egyúttal katonai együttműködést is jelent.

Putyin félelmei és motivációi

A cikk szerzője, Rebekah Koffler szerint az iráni rezsim továbbra is bizonytalan helyzetben van, és az is kiszámíthatatlan, hogy a jelenlegi ingatag tűzszünet meddig fog tartani.

Amennyiben Putyin nem nyújt kézzelfogható támogatást Iránnak, az oda vezethet, hogy Oroszország elveszít egy látszólag értékes szövetségest, egy igazi „barátot”.

Viszont ha Putyin úgy döntene, hogy segítene Teheránnak újrafegyverkezni, esetleg új légvédelmi rendszereket biztosítana az elmúlt hónapokban megsemmisítettek helyett, az valószínűleg feldühítené Donald Trump amerikai elnököt, aki akár úgy is reagálhatna a hír hallatán, hogy növeli az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat.

A szakértő a cikkében arra is kitért, hogy az Egyesült Államok és Oroszország viszonya nemrég kezdett helyreállni, így egyáltalán nem állhat Putyin érdekében az, hogy rontson ezen a helyzeten. Azt is fontos kiemelni a brit lap szerint, hogy az orosz elnök eddig is kényes egyensúly megtartására törekedett a Közel-Keleten és igyekezett jó viszonyt kialakítani Izraellel és Iránnal is.