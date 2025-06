Hirtelen fordulat: pár nap után már a békéről tárgyalna, és húsbavágó kéréssel fordult Donald Trumphoz Irán

Írtunk róla, hogy Donald Trumpra több irányból is óriási nyomás nehezedik az Irán és Izrael között kiújult konfliktussal kapcsolatban. Az Egyesült Államok jelentős szerepet játszik Izrael védelmében, ugyanakkor Trump állítólag visszautasította egy iráni vezető – Ali Hámenei legfelsőbb vallási vezető – likvidálását célzó izraeli tervet. A republikánus párton belül közben egyre többen szorgalmazzák a fellépést Irán ellen: Mike Pence és Lindsey Graham is úgy vélik, hogy a végső cél Irán nukleáris képességeinek teljes felszámolása kell legyen – akár katonai eszközökkel is.