Félelmetes gyorsasággal tör előre az orosz hadsereg: még az amerikaiaknak is szemet szúrt ez az iram

Újra alapos elemzést közölt az orosz terjeszkedésről az Institute for the Study of War (ISW) – szúrta ki a Portfolio.

A harctéri jelentések alapján 2024 első felében az orosz hadsereg egyre nagyobb területet kezdett megszerezni Donyeck városától nyugatra a Donbasz elfoglalásáért vívott harcok közben. A trend az év végéig egyre inkább gyorsult, viszont később jelentős visszaesés következett, 2025 első felében pedig úgy tűnt, hogy az oroszok lendülete elfogyott.

Ez a tendencia azonban látványosan megtört márciust követően, és újra növekedett a meghódított terület nagysága.

Idén márciusban összesen 240 négyzetkilométert hódítottak meg, áprilisban már 379 négyzetkilométert szereztek meg, májusra pedig már 507 négyzetkilométerre emelkedett ez a szám.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP